邓亚萍、刘畊宏、孙楠将亮相省运会开幕式

昨日，记者从河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式导演组获悉：奥运冠军邓亚萍、全民健身教练刘畊宏、歌手孙楠将在8月18日亮相省运会开幕式。

昨日，记者从河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式导演组获悉：奥运冠军邓亚萍、全民健身教练刘畊宏、歌手孙楠将在8月18日亮相省运会开幕式。

邓亚萍，中国女子乒乓球队原运动员、奥运冠军、乒乓球大满贯得主，现担任邓亚萍体育产业投资基金董事长。近年来，该基金依托洛阳社区体育公园、社区健身中心等项目，在推动我市公共服务进社区方面已取得阶段性成效。

“动起来！别放弃！”“腰间的肥油咔咔掉，人鱼线马甲线我想要！”过去两年，刘畊宏引发了一场全民居家健身热潮。伴随着《本草纲目》《龙拳》等快节奏的音乐，无数的“刘畊宏男孩女孩”在直播间里跟着他一起健身，塑造优美体态，享受运动乐趣。

孙楠，中国内地流行乐男歌手，他的声音温暖而有力量，代表作有《你快回来》《不见不散》等。孙楠演唱过不少赛会推广歌曲，近日正式发布的杭州亚运会推广歌曲《同爱同在》MV，就由孙楠担任主唱，歌曲一上线，就引发广泛讨论和关注。

传递精神，击掌未来！在隋唐洛阳城国家遗址公园应天门遗址博物馆举办的开幕式，将以城市为背景、以遗址为舞台，场景化表演、全景式影像，呈现文体旅多彩融合的嘉年华。千年古都洛阳盛装以待，让我们相约“古都T台”，共享“体育嘉年华”。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)