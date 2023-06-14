洛阳队5天揽10金！青少年竞技组“交通银行杯”游泳比赛激战正酣

昨日，在洛阳市体育中心游泳馆，河南省第十四届运动会青少年竞技组“交通银行杯”游泳比赛进行了第5个比赛日的争夺。在前5天的比赛里，东道主洛阳队发挥出色，取得10金7银9铜的成绩。

劈波斩浪

昨日，在洛阳市体育中心游泳馆，河南省第十四届运动会青少年竞技组“交通银行杯”游泳比赛进行了第5个比赛日的争夺。在前5天的比赛里，东道主洛阳队发挥出色，取得10金7银9铜的成绩。

共有来自郑州、开封、洛阳等17支代表队的613名运动员参加本次比赛，6天的比赛里将决出自由泳、仰泳等项目的74枚金牌。

首个比赛日，洛阳夺得女子12年组4×50米自由泳接力金牌。随后的4天时间里，洛阳游泳健将火力全开，又夺9枚金牌：男子11年组4×50米自由泳接力金牌、男子11年组400米自由泳金牌、女子13年组蛙泳全能金牌、女子12年组4×50米混合泳接力金牌、男子09年组仰泳全能金牌、男子09年组自由泳全能金牌、女子13年组自由泳全能金牌、男子11年组4×50米混合泳接力金牌、女子11年组4×50米混合泳接力金牌。

今天，省运会青少年竞技组“交通银行杯”游泳比赛将进行最后一个比赛日的较量，洛阳选手有望再创佳绩。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）