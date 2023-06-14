行道树需修剪 城管部门：马上安排！

“法桐枝叶挡住路灯和信号灯，盼有关部门尽快修剪。”近日，市民闫先生拨打晚报新闻热线66778866，向《记者跑腿》栏目反映有关情况。

养护人员对行道树进行修剪

“法桐枝叶挡住路灯和信号灯，盼有关部门尽快修剪。”近日，市民闫先生拨打晚报新闻热线66778866，向《记者跑腿》栏目反映有关情况。

闫先生家住洛阳火车站附近，他经常和家人外出散步、锻炼身体。“在火车站广场锻炼身体时感觉挺亮堂，但从火车站广场向东沿玄武门大街走上一段，光线突然暗了很多，尤其是路上车少的时候，光线很暗。”闫先生说，该路段有路灯，但不少被快速生长的法桐树叶遮住了。茂盛的法桐树叶不仅影响照明，还遮住了玄武门大街部分路口的信号灯，不利于司机观察判断。

闫先生说，他曾拨打有关部门的电话反映该问题，但不知道什么原因，上述情况未被及时处理。

9日，记者来到玄武门大街与金谷园路交叉口以东路段看到，这里的法桐生长茂盛，百米路段内有近半数路灯存在被树叶遮挡的情况。记者站在一处灯杆旁往上看，部分路灯等光源已被遮盖严实。此外，一些与法桐树枝距离较近的路灯灯罩已出现破损。而在玄武门大街与定鼎大道交叉口，记者在路口东侧向西看，隐约看到被法桐树叶遮挡的信号灯。

类似情况由哪个部门负责管理？记者将该情况反映至西工区城市管理局。据了解，该局下属单位市政园林环卫服务中心负责区管道路照明、绿化和景观亮化管理等。当日上午，该中心立即派出多名养护人员对玄武门大街的行道树进行修剪。

该中心工作人员介绍，他们接到相关群众反映后，一般在3天内完成核实处理后及时反馈。“行道树修剪有一定的专业性，对于不同树种，修剪的频率也不相同。以法桐为例，因为该树种长势较快，养护人员平均1个月要修剪1次，且以疏枝为主，不得修剪骨架枝，不得改变树木基本形态。”该工作人员说，如果行道树紧临光缆、电缆等，他们就需要与对应部门进行协作修剪，处置时间可能有所增加。

记者采访中了解到，不少市民遇到类似情况不知道该联系哪个部门。对此，该工作人员说，市民发现类似情况可以拨打12319或12345，向接线人员描述清楚具体诉求及位置信息，随后等待有关部门核实处置即可。

“让市民描述清楚位置信息，是为了分管部门快速到场处置。”该工作人员说，以西工区为例，辖区的九都路、凯旋路、中州路及王城大道都属于市管道路，剩余道路为区管道路，不同路段由不同部门负责管理。“玄武门大街是2021年后由市管道路调整为区管道路的，如果市民描述不清楚，可能出现多个部门到场处置的情况。”（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 马兆飞 文/图）