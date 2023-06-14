记者跑腿：家中的电子医疗器械出问题了怎么办

“家里的电子血压计不准了，我找了好多地方都不能修，哪里能修电子医疗器械？”日前，市民唐先生拨打新闻热线66778866，求助《记者跑腿》栏目帮忙打听相关事宜。

“家里的电子血压计不准了，我找了好多地方都不能修，哪里能修电子医疗器械？”日前，市民唐先生拨打新闻热线66778866，求助《记者跑腿》栏目帮忙打听相关事宜。

77岁的唐先生家住瀍河区一小区。8年前，他因为血压偏高需要经常测量血压，就到小区附近药店花300多元买了一台电子血压计。后来，经过吃药治疗，他的高压得到有效控制，基本维持在120毫米汞柱。

某品牌臂式电子血压计的使用期限为五年（红圈处）

“这电子血压计之前一直没出过毛病。我有一次测血压时，显示高压超过140毫米汞柱，我急忙找了其他血压计测量发现高压仍在120毫米汞柱左右，这才推测电子血压计可能出问题了。”唐先生说，他之后去药店及一些家电维修店，都被告知不修理这种电子医疗器械，“扔了怪可惜，所以想问问哪儿能修这种设备”。

8日，在接到唐先生的求助后，记者来到涧西区七里河附近的医疗器械店咨询。“我们这里只负责销售，如果客户有维修需求，我们可以协助返厂维修，需支付往返运费。”一家医疗器械店的负责人说，市区电子医疗器械维修点很少，建议购买此类器械的市民致电品牌售后咨询如何维修。

当日上午，记者多方打听后来到洛龙区展览路与关圣街交叉口东200米处，找到某品牌电子医疗器械洛阳地区授权售后服务接待中心，工作人员正在维修客户送来的医用雾化器。

“市面上，电子医疗器械类的维修点确实很少。以我们品牌为例，在今年5月前，河南省只有一个官方授权的维修点设在郑州，近期才在洛阳增加授权维修点，市民有需求可联系售后咨询是否有相应的维修点。”该维修点负责人张银帅解释，由于零部件标准不一，一个品牌售后点一般只能维修该品牌的产品，无法维修其他品牌的产品。

得知唐先生使用的电子血压计正是该店负责销售维修的品牌，张银帅说：“唐先生可以把血压计送到我们这里，工作人员可以帮忙调试校正，但建议唐先生再买一个，毕竟电子医疗器械也有使用期限，超期使用可能频繁出现故障，无法保证测量的准确性。”

张银帅说，很多人认为电子医疗器械只要用不坏，用个十年八年还继续用。事实上，电子医疗器械和家用电器一样，都有使用期限，一般在外包装上或说明书中都有明确提醒。以他们品牌的家庭常用电子医疗器械为例——

臂式电子血压计，按照一日使用6次的频率，其使用期限为5年。血糖仪、红外额温计、制氧机、压缩空气式雾化器，使用期限均为5年。

唐先生说：“感谢《记者跑腿》栏目帮我找到维修点，还打听清楚注意事项，我再买一个新的吧。”（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 文/图）