洛阳多支救援队驰援京津冀防汛救灾

日前，受台风“杜苏芮”影响，京津冀等地出现暴雨或大暴雨，局地现特大暴雨，给城市运行带来挑战，多地群众受灾。一方有难八方支援，截至目前，伊川蛟龙救援队、洛阳神鹰救援队、洛阳市兄弟连红十字应急救援中心等“洛阳力量”已抵达救灾一线，助力被困群众安全转移。

日前，受台风“杜苏芮”影响，京津冀等地出现暴雨或大暴雨，局地现特大暴雨，给城市运行带来挑战，多地群众受灾。一方有难八方支援，截至目前，伊川蛟龙救援队、洛阳神鹰救援队、洛阳市兄弟连红十字应急救援中心等“洛阳力量”已抵达救灾一线，助力被困群众安全转移。

目前，洛阳救援队在前线的情况如何？救援过程中，发生过哪些温情、感人的故事？让我们直击一线。

伊川蛟龙救援队深入河北省邢台、涿州、保定等地开展救援

“这里的情况比我们想得严重，我们的首要任务还是安全转移被困群众。”2日上午，参与本次驰援京津冀暴雨受灾行动的洛阳救援志愿者康玉辉这样告诉记者，面对这场防汛救灾“大考”，他们必将拼尽全力。

康玉辉所在的伊川蛟龙救援队，于7月31日接到救援邀请，并于当日下午4点左右从洛阳出发，1日零时许达到此次暴雨的重灾区——河北省邢台市宁晋县。“积水很深，已经完全将道路和农田淹没，许多汽车都泡在水里，只能看到车顶。”康玉辉说，抵达灾区后，他们立刻投入救援工作，截至1日中午共转移群众数百人。

在这些被安全转移的群众中，有奋力从家中“抢”出一罐婴儿奶粉的老人、有强忍着泪水登上救援冲锋艇的孩童，也有主动将救援机会让给他人的青年。

“在救援过程中，我们看到那么多人失去了家园，也会感觉心酸，家园还会重建，只希望能尽我们的一份力让更多人平安。”康玉辉说，2日开始，包括伊川蛟龙救援队在内的多支河南救援队已转战涿州、保定等地，目前救援仍在继续。