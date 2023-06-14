11名洛阳少年和他们的一千零一夜

如果告诉你，一年只休息五天，每天早晨5点起床训练，需要坚持1000多天才有可能参加大赛，你会怎么办？许多人觉得，这有些天方夜谭。不过，洛阳11名少年用信念和毅力完成了“一千零一夜”的蝶变，用沉甸甸的5枚金牌交上了完美答卷。

如果告诉你，一年只休息五天，每天早晨5点起床训练，需要坚持1000多天才有可能参加大赛，你会怎么办？许多人觉得，这有些天方夜谭。不过，洛阳11名少年用信念和毅力完成了“一千零一夜”的蝶变，用沉甸甸的5枚金牌交上了完美答卷。

7月31日傍晚，省运会青少年竞技组现代五项比赛落幕，洛阳11位选手夺得总计6枚金牌中的5枚(含2个团体接力项目)。领奖台上，少年们项戴金牌，手捧吉祥物，黝黑的脸上绽放出幸福灿烂的笑容。

“千余个日夜，孩子们不问前程，不计得失，跟着我埋头苦练，实属不易……”在记者面前，教练朱俊兆笑得很腼腆。

2018年，省运会首次设立现代五项比赛。当年，洛阳以游泳队员为班底的参赛队伍成绩不太理想。2020年8月，洛阳从10岁至11岁的在校生中选拔了一批游泳基础好、综合潜能强的队员，开启了新一轮省运会周期的备战。

“几年下来，孩子和家长们吃了不少苦。”洛阳现代五项主教练刘景说，现代五项是力量和技巧兼顾的综合运动，训练量比普通项目大很多，几乎每天都要训练三四个小时。

每天早晨5点，家长陪着孩子们前往游泳馆，跟随教练朱俊兆训练一个半小时游泳。简单吃早饭后，孩子们再匆匆奔赴学校。每天晚上6点半到8点半，孩子们会再次集中到训练场，接受击剑、激光射击和跑步(激光跑)的训练。别看是晚上，训练强度却非常大，尤其是激光跑，甲组运动员要跑5个600米，乙组运动员要跑3个600米。每跑完1个600米，运动员就要进入激光射击靶位射击，完成5次8环以上的射击，再进行下一个600米加速跑……

刚开始，孩子们跑完步就气喘吁吁，很难平静下来举枪射击。经过日复一日的训练，如今，他们有了肌肉记忆，只要跑到射击靶位前，就能迅速调整好呼吸，用最快的时间完成射击。

“寒来暑往，每年只有在过年的时候才休息5天。”朱俊兆说，能取得如今的成绩，离不开家长和队员们的坚持。之前，因为全省比赛停办，近3年来洛阳现代五项队的队员们一直埋头苦练，缺乏竞赛成果的激励，孩子们一度很迷茫，好在大家最终咬牙坚持了下来。为了不落下一堂训练课，孩子们在雨雪等恶劣天气也从未停训，骑车摔跤对孩子们来说已成为家常便饭。

“多年辛苦换来今朝丰收。”朱俊兆说，省运会之后，希望能把洛阳的优秀队员输送进省队，让孩子们有更广阔的发展空间。作为教练，他会尽快选拔一批新队员开展备战工作，总结经验教训，开展科学训练，为洛阳培养更多后备人才。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 田义伟 文/图)