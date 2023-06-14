洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

11名洛阳少年和他们的一千零一夜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.02 08:19

　　如果告诉你，一年只休息五天，每天早晨5点起床训练，需要坚持1000多天才有可能参加大赛，你会怎么办？许多人觉得，这有些天方夜谭。不过，洛阳11名少年用信念和毅力完成了“一千零一夜”的蝶变，用沉甸甸的5枚金牌交上了完美答卷。

　　7月31日傍晚，省运会青少年竞技组现代五项比赛落幕，洛阳11位选手夺得总计6枚金牌中的5枚(含2个团体接力项目)。领奖台上，少年们项戴金牌，手捧吉祥物，黝黑的脸上绽放出幸福灿烂的笑容。

　　“千余个日夜，孩子们不问前程，不计得失，跟着我埋头苦练，实属不易……”在记者面前，教练朱俊兆笑得很腼腆。

　　2018年，省运会首次设立现代五项比赛。当年，洛阳以游泳队员为班底的参赛队伍成绩不太理想。2020年8月，洛阳从10岁至11岁的在校生中选拔了一批游泳基础好、综合潜能强的队员，开启了新一轮省运会周期的备战。

　　“几年下来，孩子和家长们吃了不少苦。”洛阳现代五项主教练刘景说，现代五项是力量和技巧兼顾的综合运动，训练量比普通项目大很多，几乎每天都要训练三四个小时。

　　每天早晨5点，家长陪着孩子们前往游泳馆，跟随教练朱俊兆训练一个半小时游泳。简单吃早饭后，孩子们再匆匆奔赴学校。每天晚上6点半到8点半，孩子们会再次集中到训练场，接受击剑、激光射击和跑步(激光跑)的训练。别看是晚上，训练强度却非常大，尤其是激光跑，甲组运动员要跑5个600米，乙组运动员要跑3个600米。每跑完1个600米，运动员就要进入激光射击靶位射击，完成5次8环以上的射击，再进行下一个600米加速跑……

　　刚开始，孩子们跑完步就气喘吁吁，很难平静下来举枪射击。经过日复一日的训练，如今，他们有了肌肉记忆，只要跑到射击靶位前，就能迅速调整好呼吸，用最快的时间完成射击。

　　“寒来暑往，每年只有在过年的时候才休息5天。”朱俊兆说，能取得如今的成绩，离不开家长和队员们的坚持。之前，因为全省比赛停办，近3年来洛阳现代五项队的队员们一直埋头苦练，缺乏竞赛成果的激励，孩子们一度很迷茫，好在大家最终咬牙坚持了下来。为了不落下一堂训练课，孩子们在雨雪等恶劣天气也从未停训，骑车摔跤对孩子们来说已成为家常便饭。

　　“多年辛苦换来今朝丰收。”朱俊兆说，省运会之后，希望能把洛阳的优秀队员输送进省队，让孩子们有更广阔的发展空间。作为教练，他会尽快选拔一批新队员开展备战工作，总结经验教训，开展科学训练，为洛阳培养更多后备人才。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 田义伟 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    她坚持吃素近10年，血糖还是失控了
    她坚持吃素近10年，血糖还是失控了
    她坚持吃素近10年，血糖还是失控了
        “搞错了吧，我可是一直吃素的。”听到自己发生了糖尿病急性并发症——糖尿病酮症酸中毒，家住老城区的刘女...
  • ·不规范戴眼镜 11岁的她突然斜视了
  • ·试试这样按摩 缓解乳房胀痛
  • ·她总觉得鼻子干，竟跟情绪有关
    • 大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
        回顾光辉历史、游赏名山秀水、领略非遗文化……前两期，我们为您推荐了“行走河南·读懂中国”的六条主题旅游...
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
    		•
    		 
    新闻排行
  • 隋唐西市何时对外开放？洛阳市轨道集...
  • 2023年市委常委议军会议召开
  • 今日8时起，洛阳幼升小、小升初开始网...
  • 洛阳最新车管业务单位信息来了
  • 建议收藏！洛阳最新机动车年检机构地...
  • 阵风7级、短时强降水！洛阳市气象台发...
  • “杜苏芮”已“走” 为何洛阳近期仍多雨
  • 宁洛高速伊川至汝阳段（K718-K697）西...
  • 当老外在洛阳遇见汉服【组图】
  • 洛阳与中国银行河南省分行签署重点领...
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    看云端在险峰

    西苑新貌

    蓝天白云

    又见奶茶妹
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605