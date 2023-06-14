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“神射手”齐聚洛阳！省运会飞碟射击开赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.31 17:34

　　7月30日至31日，河南省第十四届运动会青少年竞技组射击比赛(飞碟项目)(以下简称飞碟射击)在宜阳县凤凰岭射击射箭训练基地精彩举行。

　　共有来自全省8支代表队的30名“神射手”参赛。比赛设男子甲组飞碟多向(125靶)个人赛、男子甲组飞碟双向(125靶)个人赛、女子甲组飞碟多向(125靶)个人赛、女子甲组飞碟双向(125靶)个人赛四个项目。全部比赛将于8月4日结束。

　　赛事主办方介绍，飞碟射击项目始于1900年的巴黎奥运会，1929年举行了第一次世界锦标赛，自此成为历届奥运会、世界锦标赛、亚运会及亚锦赛等综合赛事中射击类项目的重要竞赛项目。

　　早期的飞碟射击，是对放飞的鸽子进行射击，后改为对碟靶射击。飞碟项目近似狩猎活动，因其趣味性强，深受人们的欢迎。在飞碟射击比赛上，射手们一般使用12号口径的双管猎枪。由于多向飞碟项目的射程更远，为确保远距离的准确性，这些项目的比赛用枪的枪管更长。飞碟射击项目的碟靶最早是用沥青材质，现在用的是可降解的环保材料。一些大型比赛的碟靶里装有彩色的粉末，命中后，空中会绽放彩色的烟雾。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 李卫超 文/图/视频）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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