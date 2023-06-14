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手机放在储物柜被盗 能否向游泳馆索赔

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2023.07.26 08:26

　　日前，市民刘女士拨打热线66778866称，其到洛龙区的洛阳众联游泳馆游泳，放在储物柜里的苹果手机被盗，还有他人的5部手机被盗，她认为游泳馆存在管理责任，应对其损失进行赔偿。记者就此咨询了河南大进律师事务所律师谢亮。

　　市民：到游泳馆游泳，价值8000多元的手机被盗

　　刘女士家住洛龙区宜人路某小区，22日下午，他们一家4口到离家不远的洛阳众联游泳馆游泳。“我们是下午2点左右到的，被盗手机是我今年6月下旬花8199元购买的。”刘女士说，因手机价格不菲，她在更换衣服后，特意将手机卷在衣服里放入储物柜。

　　当日下午3点40分左右，刘女士打算取手机给孩子买吃的，发现储物柜柜门被撬，衣服有被翻动的痕迹。她检查发现，手机不翼而飞。“我的手机呢？”刘女士刚喊出来，旁边两名女子也说放在柜子里的手机不见了。经初步统计，一共有4个柜子里的6部手机被盗，每部手机的价格从两千多元到八九千元不等。

　　刘女士说，更衣室里的工作人员得知此事，尝试拨打被盗的手机，一直无人接听。他们到前台拨打110报警，其他人通过手机的查找功能发现，被盗手机起初出现在广州市场和凯旋路，后来再查显示手机已在郑州。

　　刘女士等人认为，他们的手机存放在储物柜里被盗，暴露出游泳馆管理存在漏洞，理应承担赔偿责任。

　　游泳馆：承认有一定责任，已深刻吸取教训

　　24日上午，记者跟随刘女士等人来到洛阳众联游泳馆，该馆场馆运营部门相关负责人说，对于出现手机被盗的事情，他们也很不好意思，之前从未发生过此类事情。事情发生后，他们对顾客进行了安抚，并积极配合公安机关调查。目前，民警通过监控锁定了一名可疑人员。

　　该负责人说，涉嫌盗窃手机的人在场馆里待了三四个小时，撬柜门盗窃手机只用了约10分钟。此前，他们安排人进行巡查，且在更衣室门口、走廊、大厅和游泳池边安装有监控。

　　关于刘女士等人的手机被盗，该负责人承认有一定责任，已深刻吸取教训，加强了巡查。不过，针对大家提出的赔偿要求，该负责人称需要向领导请示。

　　目前，刘女士等人已向游泳馆登记了相关信息与赔偿要求，游泳馆管理方承诺随后会答复。

　　律师：游泳馆未尽到保管义务，顾客有权要求赔偿

　　存放在储物柜里的手机被盗，刘女士能否向游泳馆索赔呢？河南大进律师事务所律师谢亮认为，根据民法典及消费者权益保护法相关规定，游泳馆的储物柜属于商家附带性的服务设施，是吸引顾客前来消费的条件之一，顾客前往游泳馆进行消费，将手机存放于储物柜，双方之间达成了从属于游泳服务合同的保管合同。因此，游泳馆应当对保管物品尽到妥善保管的义务与责任。

　　“如果游泳馆因管理不善，未尽到管理人的保管义务，未能在其经营场所内确保安全，致使顾客的手机被盗，游泳馆已构成违约，顾客有权要求游泳馆承担过错赔偿责任。”谢亮说，顾客可先与游泳馆协商解决此事，若协商不成，可通过法律途径进行维权。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 刘淼淼）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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