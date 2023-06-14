洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

省运会古典式摔跤：洛阳队夺得一金两银
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.23 17:05

　　“加油，稳住，抱摔……”22日下午，河南省第十四届运动会青少年竞技组古典式摔跤激战正酣。随着一个“倒拔垂杨柳”，洛阳选手侯明阳在和周口选手的角力中取得压倒性优势，一举夺得男子甲组77公斤级金牌。洛阳另外两名小将张佳乐和赵帅帅分别夺得男子甲组67公斤级、男子乙组85公斤级两枚银牌。

　　当天下午，洛阳有三名选手晋级各级别决赛。17时许，率先开始的67公斤级决赛上，洛阳选手张佳乐与濮阳选手王鹏博展开激战，可惜的是，张佳乐在比赛中的两次破绽被对手抓住，以0:2获得亚军。

　　男子甲组77公斤级比赛过程跌宕起伏。侯明阳在开局阶段一次失误让对手先得一分，随后展开绝地反击。他先是两次迫使对手摔倒在地，并控制住对手。随后又施展“倒拔垂杨柳”，将对手摔倒在地……最终，他以5:1的绝对优势夺得该项目金牌。

　　最后举行的男子乙组85公斤级比赛上，洛阳选手赵帅帅充分发挥敢打敢拼的作风，在一开始就确立了领先优势，即便对手将比分扳平，他也丝毫没有慌乱，拼尽全力与对手贴身肉搏。冲撞中，赵帅帅的脸部和耳朵受伤出血，经过简单处理后，他带伤坚持上场，继续与对手较量。至全场比赛结束，双方战成1:1平，按照比赛规则，两局比赛结束时，双方运动员技术分相同的情况下，最后得分的一方获胜，赵帅帅遗憾地获得亚军。

　　至此，省运会古典式摔跤结束第二个比赛日的争夺，由洛阳文化旅游职业学院训练的优秀选手代表为洛阳夺得一金两银的佳绩。该校教练员崔秉楠表示，经过几年的刻苦训练，队员们在本届省运会上展示出了良好的竞技水平和精神风貌，他们会再接再厉，争取再创佳绩。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 张光辉 通讯员 涂晓洛 文/图 )
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
洛阳牡丹妇产医院成为河南省遗传与产前诊断联盟首批成员单位
洛阳牡丹妇产医院成为河南省遗传与产前诊...
洛阳牡丹妇产医院成为河南省遗传与产前诊断联盟首批成员单位
    近日，由河南省妇幼保健院(郑大三附院、省妇女儿童医院)、河南省出生缺陷防治管理中心、河南省新生儿疾病筛...
  • ·糖尿病患者能做胃肠镜吗
  • ·隔夜西瓜能吃吗
  • ·老年人腿抽筋 可要找找原因
    		•
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
        有些游客偏爱古镇游，他们有怀旧情结，喜欢看老街老房，喜欢踩在石板路上，喜欢去深宅大院里追忆往昔。
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳城市阳台咋建？详解来啦！
  • 7月22日起，伊滨区推出公交顺风车服务
  • 河南省实施扩大内需战略三年行动方案...
  • 7月22日起，34路公交线路临时调整
  • 洛阳将迎来35℃以上高温天气 外出要注...
  • 男子偷走瓜农辛苦钱 民警一小时将其抓获
  • 《叶鹏文集》新书发布暨研讨会举行
  • 家中蚂蚁蟑螂成灾 有啥妙招可解烦恼
  • 商家掉入“采购”陷阱 民警成功追回3万元
  • 洛阳构建多元化住宿体系 打造文旅金字...
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    翠鸟寻莲

    清晨静悄悄

    西苑质变景色美

    盛夏之韵
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605