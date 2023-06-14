省运会古典式摔跤：洛阳队夺得一金两银

“加油，稳住，抱摔……”22日下午，河南省第十四届运动会青少年竞技组古典式摔跤激战正酣。随着一个“倒拔垂杨柳”，洛阳选手侯明阳在和周口选手的角力中取得压倒性优势，一举夺得男子甲组77公斤级金牌。

“加油，稳住，抱摔……”22日下午，河南省第十四届运动会青少年竞技组古典式摔跤激战正酣。随着一个“倒拔垂杨柳”，洛阳选手侯明阳在和周口选手的角力中取得压倒性优势，一举夺得男子甲组77公斤级金牌。洛阳另外两名小将张佳乐和赵帅帅分别夺得男子甲组67公斤级、男子乙组85公斤级两枚银牌。

当天下午，洛阳有三名选手晋级各级别决赛。17时许，率先开始的67公斤级决赛上，洛阳选手张佳乐与濮阳选手王鹏博展开激战，可惜的是，张佳乐在比赛中的两次破绽被对手抓住，以0:2获得亚军。

男子甲组77公斤级比赛过程跌宕起伏。侯明阳在开局阶段一次失误让对手先得一分，随后展开绝地反击。他先是两次迫使对手摔倒在地，并控制住对手。随后又施展“倒拔垂杨柳”，将对手摔倒在地……最终，他以5:1的绝对优势夺得该项目金牌。

最后举行的男子乙组85公斤级比赛上，洛阳选手赵帅帅充分发挥敢打敢拼的作风，在一开始就确立了领先优势，即便对手将比分扳平，他也丝毫没有慌乱，拼尽全力与对手贴身肉搏。冲撞中，赵帅帅的脸部和耳朵受伤出血，经过简单处理后，他带伤坚持上场，继续与对手较量。至全场比赛结束，双方战成1:1平，按照比赛规则，两局比赛结束时，双方运动员技术分相同的情况下，最后得分的一方获胜，赵帅帅遗憾地获得亚军。

至此，省运会古典式摔跤结束第二个比赛日的争夺，由洛阳文化旅游职业学院训练的优秀选手代表为洛阳夺得一金两银的佳绩。该校教练员崔秉楠表示，经过几年的刻苦训练，队员们在本届省运会上展示出了良好的竞技水平和精神风貌，他们会再接再厉，争取再创佳绩。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 张光辉 通讯员 涂晓洛 文/图 )