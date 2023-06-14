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1600余名健儿出征！河南省第十四届运动会洛阳代表团成立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.22 16:36

　　激情点燃梦想，拼搏铸就辉煌。在庄严的旋律中，100余名运动员代表齐唱国歌，即将以昂扬的斗志奔赴省运会赛场……22日上午，河南省第十四届运动会洛阳市代表团正式成立，1600余名选手将参加各项目比赛。

　　据介绍，省运会是全省规模最大、项目最多、水平最高、竞争最强的综合性体育赛事，既是对各地体育发展综合实力的一次集中检阅，也是各地经济社会发展成果和人民群众精神面貌的充分展示。

　　本届省运会洛阳共有1167名运动员参加竞技体育24个大项比赛，454名运动员参加群众体育项目19个大项比赛，是历届省运会组团参赛规模最大的一次。本届省运会自6月18日前期比赛开赛以来，在青少年竞技组赛艇、皮划艇、武术散打、跆拳道、体操、中国式摔跤等6个大项的比赛中，洛阳市共获得20金11银19铜、总分964.5分，暂位居奖牌榜第二位和总分榜第四位。社会组已完成体育舞蹈、围棋、太极拳、国际象棋、门球、龙舟、足球、篮球、桥牌、乒乓球、健身气功、轮滑12个项目的比赛，洛阳市共获得一等奖58个、二等奖40个、三等奖18个，位居全省首位。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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