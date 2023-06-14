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洛阳5年向省队输送77名优秀选手 49人征战全运会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.22 16:36
霍富强、李晨昊等一批洛阳培养输送的优秀选手大放异彩

　　记者22日从洛阳市体育局获悉，自省十三运会结束后，洛阳持续加强运动项目的管理和优化布局，狠抓运动员选拔训练，为省专业队输送优秀选手77人，产生了鲍珊菊这样的奥运会金牌选手。

　　据介绍，自省十三运会结束后，围绕省十四运会目标任务，洛阳近年来持续加强项目的管理和优化布局，使皮划艇、射击、田径、自行车、排球、游泳等项目继续保持全省优势地位，跆拳道、拳击、射箭等项目实力不断增强，合并成立洛阳市青少年体育训练中心，新组建了柔道、体操、羽毛球等项目队，使洛阳优势竞技体育项目得到了进一步加强，潜优势项目进一步强化，实现一些项目的从无到有。确保洛阳参加省十四运会全部项目的比赛，没有出现缺项漏项。

　　在竞技体育领域，洛阳下大力气抓好运动员体能建设，除了配备硬件设施外，重点抓好教练员、运动员思想观念的转变和能力的提高。洛阳市体育局专门举办4期培训班，对各项训练负责人、重点项目教练员进行体能训练专业知识培训，一些项目还创造条件设立专门的体能教练。在抓好体能训练的同时，抓好数字化建设，充分利用数字化手段，提升科学训练水平，增强了洛阳在省运会上取得好成绩的底气。

　　省运会不仅是竞技体育的赛场，也是群众体育的平台。近年，洛阳通过举办元旦长跑、乒乓球、健身气功、广场健身操舞、自行车等普及程度高、影响范围广的群众体育赛事，有力地推动了全市群众体育项目开展。今年的省十四运会社会组项目从上届13个增加到本届19个，洛阳市17个协会承担了19项省运会群众项目的参赛工作，成为参加省运会的又一支生力军。

　　五年来，洛阳输送到省专业队集训满两年的优秀运动员77人，在东京奥运会上，洛阳市自行车运动员鲍珊菊夺得了场地自行车团体竞速赛冠军，实现了洛阳奥运金牌零的突破；49名洛阳运动健儿参加全国第十四届运动会，取得了4金3银3铜的优异成绩，金牌数占全省四分之一。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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