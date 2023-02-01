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洛阳城市阳台咋建？详解来啦！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.21 21:45

　　开阔的亲水平台、下沉式运动广场……20日，备受瞩目的洛阳城市阳台项目正式开工，将建成洛阳最具现代感的网红打卡地。

　　城市阳台将如何建设？能为市民游客带来哪些新体验？记者为您详细解读。

　　布局清晰 突出“一轴一心三组团”

　　洛阳城市阳台项目东至七一路，西至御博路，南至洛河北堤，北至九都中路，占地面积431亩。“整个项目将按照‘一轴一心三组团’进行整体规划布局。”国晟集团城市阳台项目责任人汪洋介绍。

　　“一轴”为项目中轴线，即活力运动轴，从洛阳西工体育场向南延伸至中原明珠塔、洛浦公园，并以此区分出城市阳台项目的东西两侧。

　　“一心”为商业核心，位于洛阳中原明珠塔西侧的商业综合体。“三组团”为宜居高端社区，包括住宅、公寓、酒店等建筑，分别位于城市阳台的东西两侧。

　　从整体规划上看，整个城市阳台项目布局清晰、功能分区合理，同时兼具多种功能。

　　运动轴线 处处彰显活力气息

　　作为洛阳城市阳台项目的中轴线，活力运动轴从南向北贯穿整个项目，串联、带动起项目的整体活力。

城市阳台广场效果图

　　活力运动轴主要包括城市科技跑道和全民运动空间。其中，城市科技跑道弧形设计借鉴了元代画家卫九鼎《洛神图》中飘带元素，不仅呈现出“翩若惊鸿，婉若游龙”般古典动态美感，还能作为城市的漫步道，串联轴线上多个场地的体育功能。

　　全民运动空间主要包括4大主题室外运动场和室内全民健身中心。在室外，运动场地将设计成下沉式空间，布置篮球场、网球场、足球场、儿童活动场，可满足不同人群的多样化运动需求。在室内，全民健身中心内将配置多种运动器材，开展多种运动，让市民感受健身的快乐。

　　此外，活力运动轴还保留了洛阳西工体育场原有雕塑、入口门楼和足球场部分看台。未来，这些设施将延续城市记忆，向游客们讲述西工体育场的“前世今生”。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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