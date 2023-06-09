洛阳城市阳台项目开工

20日上午，洛阳城市阳台项目正式开工！

20日上午，洛阳城市阳台项目正式开工！

城市阳台是新型的公共区域概念，指在城市滨水区域中利用空间的错落，修建能够观景的平台，为人们提供休闲观景的城市开敞式空间。

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洛阳城市阳台项目依托西工体育场、广播电视塔及周边区域，打造时尚感强、视野良好、可以远眺的城市观景平台，将整体提升城市轴线形象，彰显洛阳的城市风貌、文化品位、古都气象。

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洛阳国晟集团相关负责人介绍，该项目总占地面积约431亩，总规划建设面积约62.56万平方米，预计总投资约86亿元。项目建设将坚持运营前置理念，通过引进国内知名优质高端运营主体，推动项目建设，从生活配套服务、体育旅游体验、商业娱乐消费等方面构建区域共享性中心城市，形成兼顾体育、休闲、商业为一体的全时段“城市阳台”片区。

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据了解，此次开工的为城市阳台项目一期中轴线工程，主要包括西工体育场和电视塔提升改造工程，将构建一个开放共享的城市活力运动绿轴。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 见习记者 赵晨熹 马乐 文/图)