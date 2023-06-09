省运会健身气功圆满落幕 洛阳获得“双料第一”

19日，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组健身气功比赛在新安县体育中心体育馆落幕，洛阳代表队在比赛中发挥出色，以13个一等奖、1个二等奖、团体总分124分的绝对优势，获得本次比赛奖项榜、积分榜双料第一。

19日，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组健身气功比赛在新安县体育中心体育馆落幕，洛阳代表队在比赛中发挥出色，以13个一等奖、1个二等奖、团体总分124分的绝对优势，获得本次比赛奖项榜、积分榜双料第一。

“洛阳能取得如此佳绩，离不开三方面原因。”洛阳市体育总会副会长、市健身气功协会会长祝京媛说，洛阳的健身气功氛围浓厚，群众基础好，尤其是近两年，越来越多人意识到了八段锦、太极拳等我国传统体育健身功法的重要性。目前，洛阳常年坚持在健身气功站点习练的人数已达到5万人，市辖县区全部成立了健身气功协会，注册站点443个。第二个原因是洛阳有一支优秀的健身气功指导员队伍，而且每年都组织10余次专业师资培训，提高社会体育指导员的技能水平，为广大群众学习健身气功打造合格过硬的师资队伍。第三个原因是洛阳广泛开展“走基层送健康”全民健身志愿服务活动。按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的原则，洛阳选派优秀社会体育指导员深入乡村、社区、机关等地，手把手教基层群众科学健身。

祝京媛表示，在省运会上获得佳绩，是对洛阳参赛选手的鼓励，也是对广大社会体育指导员的鞭策，他们将继续深入开展走基层活动，引导更多群众参与锻炼，收获快乐健康。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 秦保民 文/图)