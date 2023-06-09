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开门红！省运会健身气功开赛 洛阳队摘得两项第一
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.17 15:36

洛阳代表队获得成年组健身气功八段锦集体赛一等奖第一名

　　17日，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组健身气功比赛在新安县体育中心开赛。在当天举行的成年组健身气功八段锦集体赛上，洛阳代表队以9.08分的全场最高分获得该项目一等奖第一名。随后举行的成年组健身气功易筋经个人赛上，洛阳选手韩星获得一等奖第一名。

洛阳代表队获得成年组健身气功八段锦集体赛一等奖第一名

　　本次比赛分为成年组(20岁-54岁)和老年组(55岁-65岁)两个组别，旨在为不同年龄段的参赛选手提供公平竞争的机会。两个组别设置集体赛、个人赛两大类共16个小项目，涵盖八段锦、易筋经、五禽戏、太极养生杖、气舞等群众喜闻乐见的健身气功项目，参赛选手们将现场展示健身气功这项传统文化的独特魅力。

评委打分
其他参赛队

　　为表彰优秀选手，比赛设置了一、二、三等奖及优秀奖，评委们将根据参赛选手的动作表现、技巧水平和气功功底等方面进行综合评估，评选出优秀选手和获奖团队。此外，比赛还设立了“体育道德风尚奖”和“优秀组织奖”，以表彰在比赛中展现出的良好道德操守和出色组织能力的个人及单位。

　　来自全省16支省辖市代表队的261人报名参加本次比赛，比赛将持续至19日。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山   张怡熙 实习生 郭晓朵 文/图/视频 通讯员 秦保民)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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