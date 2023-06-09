赛事预告：轮滑健身气功登场 摔跤羽毛球别错过

本周，省运会提前赛期比赛项目依旧精彩。其中，健身气功、轮滑等深受群众喜爱的社会组比赛将陆续亮相，继中国式摔跤之后，另一个兼具柔韧与力量的重竞技项目——古典式摔跤也将隆重登场。

本周，省运会提前赛期比赛项目依旧精彩。其中，健身气功、轮滑等深受群众喜爱的社会组比赛将陆续亮相，继中国式摔跤之后，另一个兼具柔韧与力量的重竞技项目——古典式摔跤也将隆重登场。

17日省运会社会组健身气功比赛在新安县体育中心体育馆开幕。作为洛阳的优势项目，健身气功在我市的普及率很高，今年在全国、全省大赛上多有斩获。期待在男篮夺冠的这片“福地”，洛阳健身气功代表队能再创佳绩。

20日是本周省运会赛事最为集中的一天。当天，社会组轮滑比赛将在洛龙区阳光里工业游园轮滑场开赛。

20日青少年竞技组男女五人制足球赛也将开赛，比赛地点是洛阳市体育中心室外多功能球场。

20日青少年竞技组古典式摔跤比赛将在洛阳市全民健身中心体育馆举行。已经开赛的中国式摔跤、即将开赛的古典式摔跤，还有下周开赛的自由式摔跤，“三大跤”有啥区别，记者届时为您一一道来。

21日青少年竞技组羽毛球比赛将在洛阳市体育中心体育馆开赛。这项几乎与国球平分秋色的“三小球”项目，有望把洛阳近年来的“羽球热”引领到新的高度。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）