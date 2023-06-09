洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

赛事预告：轮滑健身气功登场 摔跤羽毛球别错过
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.17 08:41

　　本周，省运会提前赛期比赛项目依旧精彩。其中，健身气功、轮滑等深受群众喜爱的社会组比赛将陆续亮相，继中国式摔跤之后，另一个兼具柔韧与力量的重竞技项目——古典式摔跤也将隆重登场。

　　17日省运会社会组健身气功比赛在新安县体育中心体育馆开幕。作为洛阳的优势项目，健身气功在我市的普及率很高，今年在全国、全省大赛上多有斩获。期待在男篮夺冠的这片“福地”，洛阳健身气功代表队能再创佳绩。

　　20日是本周省运会赛事最为集中的一天。当天，社会组轮滑比赛将在洛龙区阳光里工业游园轮滑场开赛。

　　20日青少年竞技组男女五人制足球赛也将开赛，比赛地点是洛阳市体育中心室外多功能球场。

　　20日青少年竞技组古典式摔跤比赛将在洛阳市全民健身中心体育馆举行。已经开赛的中国式摔跤、即将开赛的古典式摔跤，还有下周开赛的自由式摔跤，“三大跤”有啥区别，记者届时为您一一道来。

　　21日青少年竞技组羽毛球比赛将在洛阳市体育中心体育馆开赛。这项几乎与国球平分秋色的“三小球”项目，有望把洛阳近年来的“羽球热”引领到新的高度。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
心衰患者喝水后突然胸闷、气短，咋回事？
心衰患者喝水后突然胸闷、气短，咋回事？
心衰患者喝水后突然胸闷、气短，咋回事？
    夏季天气炎热，出汗较多，多数人依靠大量饮水来补充身体里流失的水分。但是，对于心脏病和心功能不健全的人...
  • ·一盘棋没下完，他被“气吐”了，原来病因是…
  • ·儿童佩戴角膜塑形镜影响成年后近视手术吗？
  • ·您会正确滴眼药水吗
    		•
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
        “出淤泥而不染，濯清涟而不妖。”花中君子，是人们对荷花的印象。近期，我市多地荷花绽放，亭亭玉立的荷花...
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌调研教育工作
  • 2023年洛阳市直普通高中提前批录取分...
  • 稳步推进！洛阳海澜集团服装产业基地...
  • 2023中国物流企业家夏季峰会在洛举行 ...
  • 洛阳今年首份大学录取通知书送达
  • 均和云谷·洛阳信息科技港项目一期靓姿...
  • 第43届全国最佳邮票评选暨2021－2022...
  • 洛阳加快建设现代物流强市 物流主要指...
  • 项目最全，规格最高！省运会体操比赛开赛
  • 总奖金100万！洛邑古城全国汉服短视频...
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    锦葵花美丽绽放

    随拍

    荷韵

    洛浦晨曦 美到窒息
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605