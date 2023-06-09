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洛阳理工学院一批大学生志愿者利用暑假 深度参与省运会各项保障工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.18 08:14

　　省十四运会前期项目渐入佳境，洛阳理工学院的一批大学生志愿者利用暑假，深度参与省运会的各项保障工作。这不，刚刚结束的武术散打比赛现场，30多名志愿者分为6个服务组，尽职尽责护航省运会。

　　“各位选手注意，即将开始的是女子乙组45公斤级比赛……”武术散打最后一个决赛日，志愿者们依旧坚守在体育馆内场的检录处，宣布比赛时间，帮助选手绑扎拳套、固定护具。在武术散打比赛中，选手护具脱落，将被判罚扣分。因此，赛前的这些幕后工作虽烦琐，却极为重要，关乎冠军归属。

　　在体育馆内，比赛擂台四周，几名“小红帽”每人守着一台专用摄像机，将比赛的每个细节“尽收眼底”。此举确保了比赛的公正公平，也让发生争议时有据可查。

　　当一个项目的决赛成绩出来后，裁判第一时间发给负责编排的志愿者，由后者将成绩表格整理停当，打印出来，并公之于众。

　　散打选手经常受伤。每当这个时候，守在擂台下的保洁组就会立刻登场清理擂台……

　　“每天两班倒，晚上比赛结束后，志愿者们会清理赛场，搬运选手的装备，回到宿舍经常超过夜里10点。”即将升入大二的洛阳理工学院志愿者颉炳之是武术散打项目的志愿者总协调人。他说，为赛事提供专业服务，他们付出了汗水，收获了成长，心中满是自豪。

　　洛阳理工学院有关负责人表示，自6月下旬至今，该校参与省运会志愿服务近600人次，下一步他们会总结前期的经验，进一步提升志愿服务质量，展示洛阳高校学子的青春风采。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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