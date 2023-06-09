省运会社会组乒乓球赛落幕 洛阳夺得女子长青组团体冠军

16日，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组乒乓球比赛进行了最后一天较量。在女子长青组团体决赛上，东道主洛阳队与郑州队经过5盘鏖战，最终以3:2击败对手，获得该项目的第一名。至此，社会组乒乓球赛圆满落幕，洛阳队获得6个一等奖(单打4个、团体2个)，12个二等奖(团体2个、单打10个)，5个三等奖(单打)。洛阳队总分163分，位居本次比赛各代表队第二名。

16日，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组乒乓球比赛进行了最后一天较量。在女子长青组团体决赛上，东道主洛阳队与郑州队经过5盘鏖战，最终以3:2击败对手，获得该项目的第一名。至此，社会组乒乓球赛圆满落幕，洛阳队获得6个一等奖(单打4个、团体2个)，12个二等奖(团体2个、单打10个)，5个三等奖(单打)。洛阳队总分163分，位居本次比赛各代表队第二名。

本届省运会社会组乒乓球比赛的最后一个单项——女子长青组团体赛的一二名决赛吸引了各支代表队的关注。比赛采取五盘三胜制，每队派出选手依次登场。前三盘比赛中，洛阳队员发挥没有郑州选手出色，以1:2落后。最后两盘比赛，洛阳队派出1号种子裴晨霞和2号种子栾玉凤出战，展开绝地反击。

“这两盘，洛阳队不能有任何闪失。”现场观战的乒乓球爱好者刘宇紧张得手心冒汗。尤其是裴晨霞的0:1开局，让人们的心悬到了嗓子眼，好在她先输一局的情况下，以3:1逆转取胜，将两队的团体总比分扳成2:2。这下，千斤重担压在了栾玉凤和郑州选手的决胜盘上。