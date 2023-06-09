省运会体操比赛落幕 洛阳斩获两枚金牌

河南省第十四届运动会青少年竞技组体操比赛18日落下帷幕，5名参赛的小选手均有斩获，其中，徐乐宁夺得体操女子8岁组小全能2枚金牌，另外4名选手获得1项第四，2项第五，2项第六，4项第七，1项第八，圆满完成本次省运会目标任务。

河南省第十四届运动会青少年竞技组体操比赛18日落下帷幕，5名参赛的小选手均有斩获，其中，徐乐宁夺得体操女子8岁组小全能2枚金牌，另外4名选手获得1项第四，2项第五，2项第六，4项第七，1项第八，圆满完成本次省运会目标任务。

本次比赛设11岁组、10岁组、9岁组、8岁组4个年龄组，共有来自全省6个省辖市代表队的75名运动员参加角逐，其中最小的选手不到6岁。

据了解，与成年人的体操比赛不同，青少年的比赛更讲究全面性，所有参赛选手像参加全能比赛一样都必须参加所有项目，以避免一些运动员早期的专业化。等到成年以后，运动员就可以根据自身的特长，发展自己的优势项目，这样对项目发展、对孩子的成长都是非常有益的。

本次比赛仲裁委员会委员郭生鹏介绍，目前竞技体操在河南还不是非常普及。有些人甚至觉得体操项目很危险，其实恰恰相反，体操是非常科学的一个项目，它的难度设计是根据身体能力的发展逐渐进阶的，真正从事体操训练的孩子，避险能力、应急能力都非常强，这也正是很多孩子欠缺的，“希望通过比赛，让越来越多的孩子关注体操、了解体操，通过体操训练收获快乐、收获健康、收获自信，让体操项目为我们的青少年体育做出应有的贡献”。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图)