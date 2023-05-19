江凌到中国一拖、中信重工调研

昨日，市委书记江凌深入中国一拖、中信重工调研，并分别主持召开座谈会，强调要坚定扛起国企使命担当，加强战略谋划，深化改革创新，在持续巩固传统优势基础上开发新产品、抢占新赛道，加快实现做大做强，在推动制造业高质量发展中展现更大担当作为。

江凌在中国一拖、中信重工调研时强调

深化改革创新 加快做大做强

在高质量发展中展现担当作为

昨日，市委书记江凌深入中国一拖、中信重工调研，并分别主持召开座谈会，强调要坚定扛起国企使命担当，加强战略谋划，深化改革创新，在持续巩固传统优势基础上开发新产品、抢占新赛道，加快实现做大做强，在推动制造业高质量发展中展现更大担当作为。

作为全国农机装备领域龙头企业，中国一拖积极推进智能化改造，经营指标稳步提升。江凌走进中小拖总装车间、柴油机智能产线，认真察看生产流程，详细了解产品布局、市场拓展等情况。随后，江凌主持召开座谈会，听取企业生产经营情况汇报。江凌指出，中国一拖在60多年的发展历程中，为我国农业机械化作出了历史性贡献。进入新发展阶段，中国一拖面临的市场挑战前所未有，发展机遇也前所未有。要加强企业战略谋划，准确把握农机装备行业发展趋势，紧紧抓住构建新发展格局和加快农业农村现代化的战略机遇，依托产业基础，放大品牌优势，找准着力点、拓展新空间，加快实现做大做强。要深化体制机制改革，聚焦健全现代企业制度，积极争取和推动放权赋能改革、股权多元化改革、人事薪酬制度改革等，让企业活力充分迸发。要建好用好国家农机装备创新中心，在全国范围聚合创新资源，整体提升农机技术创新能力，更好引领国家农机装备产业高质量发展。

中信重工是具有全球竞争力的矿山重型装备供应商和服务商。去年以来，企业锚定关键装备研发生产，实现产值利润较快增长。江凌深入低速重载齿轮箱厂、智能矿山重型装备国家重点实验室，察看重型装备研发生产、创新平台建设等情况。座谈会上，中信重工负责人汇报了企业经营状况和未来发展战略。江凌指出，中信重工是国家重型装备骨干企业，诞生了一大批“国之重器”，为国家产业发展和地方经济建设作出了重大贡献。洛阳和中信集团对加快中信重工发展充满信心、充满期待。下一步，要坚持以国家战略需求为导向，深耕重型装备制造领域，加快实施一批具有战略性全局性前瞻性的关键装备研发制造，着力解决好“卡脖子”问题，不断提升企业核心竞争力。要系统谋划企业“三大改造”，坚定不移推进产业转型升级，加快迈向智能化、绿色化、融合化。要高质量建设提升智能矿山重型装备国家重点实验室，在做强装备工艺创新基础上，拓展装备智能化研究、装备检测认证等功能，努力打造一流平台，引育一流人才，产出一流成果。要强化资本意识，用好资本手段，积极推动旗下“专精特新”企业上市，迅速做大产业规模。要持续深化国企改革，加快建立完善与现代企业制度相适应的体制机制，努力实现质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的发展，为现代化洛阳建设贡献更大力量。

市领导王军、牛刚等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)