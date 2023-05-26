加速高质量发展！洛阳积极推进省级制造业单项冠军企业遴选

25日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳近日积极推进河南省制造业单项冠军企业遴选工作，将通过健全完善制造业优质企业梯度培育体系建设，加速推动全市产业高质量发展。

25日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳近日积极推进河南省制造业单项冠军企业遴选工作，将通过健全完善制造业优质企业梯度培育体系建设，加速推动全市产业高质量发展。

制造业单项冠军企业，是指长期专注于制造业某些特定细分产品市场、生产技术或工艺国际领先、单项产品市场占有率位居全球前列的企业，代表着各自领域全球细分行业的最高水平，其获批条件极为严格——入选企业须长期专注并深耕制造业产业链某一环节或某一产品领域，从事相关领域时间不低于5年；其申请产品关键性能指标须处于国际同类产品领先水平，市场占有率处于全球前3位。此外，企业近三年主营业务收入均须不低于4亿元，或符合专精特新“小巨人”企业相关条件。

此次系河南启动的第一批省级制造业单项冠军企业遴选工作。根据规范，申报企业须在钢铁、有色、化工、建材、装备、汽车、轻纺、食品八大优势产业，及新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药、新能源、智能网联及新能源汽车、节能环保七大新兴产业内。先进超硬材料、铜基新材料、先进合金材料等28个重点产业链关键环节企业，或符合制造业单项冠军培育遴选重点领域的企业将获得重点支持。

制造业优质企业在制造强国建设中发挥着领头雁、排头兵作用，具有较强的市场竞争力、科技创新力、产业引领力、品牌吸引力和国际影响力。截至目前，洛阳已累计获评国家级制造业单项冠军示范企业(产品)5个。后续全市将继续健全体系、完善政策、优化服务，推动单项冠军等制造业优质企业数量持续增长，持续探索形成可借鉴、可复制、可推广的优质企业发展新路径，进一步推动制造业企业做大做强做优。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐原芃 王鹏 文/图）