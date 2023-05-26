国科智谷智能制造产业化基地项目加紧推进

6月28日，在位于涧西区的国科智谷智能制造产业化基地项目建设现场，工人正加紧施工。
6月28日，在位于涧西区的国科智谷智能制造产业化基地项目建设现场，工人正加紧施工。
6月28日，在位于涧西区的国科智谷智能制造产业化基地项目建设现场，工人正加紧施工。
该项目位于洛阳国家大学科技园C地块，项目占地约106亩，总建筑面积约20万平方米，总投资约11亿元，主要建设独栋研发厂房、组合研发厂房和智能中试厂房、总部办公及相关生产配套设施，重点引进智能制造、新能源、新材料和生物医药类产业化项目。项目全部建成投用后，预计集聚200余家内外资企业入驻。目前，该项目一期工程十栋楼主体已全部完工，正在进行二次结构、外墙保温、室外防水等施工，预计年底基本具备投产条件。（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 张婧悦 摄）
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