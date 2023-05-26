烈日炎炎，瓜农进城卖瓜非常辛苦。

烈日炎炎，瓜农进城卖瓜非常辛苦。连日来，我市城管部门心系瓜农，为辖区瓜农送清凉，送上防暑降温药品、绿豆汤等。记者从市城市管理执法支队获悉，新安县城管队员自掏腰包买瓜，让瓜农早回家。

9日上午，新安县城市管理综合执法大队新城东区中队购买了藿香正气水、饮用水等防暑物资，送给辖区内的瓜农。队员孟科、郅苗看到一位瓜农的西瓜所剩不多，问了价格之后，俩人自掏腰包全部买下，让瓜农早点回家。

“西瓜一块五一斤，我们两个花了120元，买的西瓜分了一下，带回家送给了亲戚朋友。”孟科告诉记者。

此前的7日上午，新安县城市管理综合执法大队老城东区中队在街面巡查时，看到有瓜农在新安县实验初级中学门口卖瓜，当时卖瓜男子热得满头大汗，买瓜的人却不多。

老城东区中队中队长关启询问得知，车上还有300余斤西瓜。为了帮助瓜农卖瓜，关启找到附近的一个施工工地，向工地负责人介绍情况。随后，该工地负责人将300余斤西瓜全部买下，解决了瓜农的卖瓜难题。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李新江 李晓强）