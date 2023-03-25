全省推广！这项“洛阳经验”入选民营经济示范城市试点典型做法

近日，省经济体制改革专项小组办公室印发通知，将在全省推广32条民营经济示范城市试点典型做法，为河南民营经济发展带来更大助力，其中包括洛阳市洛龙区开展的“抢抓风口产业，实施‘腾笼换鸟’战略，探索出一套‘招、转、整、收、扩、清’的低效用地盘活办法”。

近日，省经济体制改革专项小组办公室印发通知，将在全省推广32条民营经济示范城市试点典型做法，为河南民营经济发展带来更大助力，其中包括洛阳市洛龙区开展的“抢抓风口产业，实施‘腾笼换鸟’战略，探索出一套‘招、转、整、收、扩、清’的低效用地盘活办法”。

针对低效用地量大面广、亩均产出低下的状况，洛龙区借助开展土地要素市场化配置改革试点机遇，建立健全工业用地项目优选优育机制，以排摸整治亩均税收低于5万元的低效用地为“突破口”，实行“腾笼换鸟”，抢抓风口产业，吸引中航光电三期项目等一批重大项目入驻，打造出土地要素市场化盘活的示范样本。

在具体执行上，通过原亚啤地块低效用地盘活的有效探索，该区坚持摸清低效用地底数，建好“动态数据库”，在用地、用能、用水、排污总量和融资需求保障方面对企业实行差异化供给政策，倒逼低效用地盘活。截至目前，全区已累计盘活低效产业用地2117.71亩，占开发区低效产业用地总量的56.1%，产业用地有效供给明显增强。去年全区实施数字化、智能化改造项目35个，引进延链补链项目26个，面向社会发布260个风口企业目录，签约风口产业项目16个，探索出了一条盘活低效用地抢抓风口产业的新路子。

去年3月，洛阳市洛龙区等20个县(市)区成功入选全省民营经济示范城市试点。按照任务分配，该区主要在加快市场主体培育、加大小微企业帮扶力度、推广供应链金融等融资模式、开展服务民营企业考核、促进政府部门提升服务质量等方面开展探索，努力破除制约民营经济健康发展的体制机制性障碍，探索形成具有地方特色的民营经济发展新模式。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 实习生 苏卓 通讯员 苟华云 文/图)