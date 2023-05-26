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“普法飞行棋”掀起校园学法热潮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.05 08:47

　　近日，伊川县人民检察院的检察官走进伊川县直第三小学开展普法进校园活动，“普法飞行棋”吸引不少学生参与其中，在游戏中学习法律知识。

　　伊川县人民检察院萱草花未检工作室经过调研，把青少年喜欢玩的飞行棋游戏与校园普法相结合，把枯燥的法律知识以生动有趣的形式呈现出来，让学生们在游戏中更好地理解和掌握法律知识。近一个月内，该院检察官携带“普法飞行棋”走进该县25所学校，通过生动的案例和现场互动，让两万余名学生在寓教于乐中接受法治教育。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 董笑艳 文喜洋 摄影报道）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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