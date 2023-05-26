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洛阳市场活力提升 消费热浪来袭
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.25 16:07

　　“端午”假期，洛阳市商超市场人气十足，消费市场稳步回升，加上汽车补贴的带动，消费市场持续回暖，节日消费氛围浓厚。

　　在西工区丹尼斯大卫天地，各餐饮店、服饰商家推出了系列优惠活动，商场里举行的萌宠打卡等特色活动，吸引了不少市民前来，该综合体引入品牌405个、首店87个；在广州市场步行街，不少餐饮店推出了端午优惠套餐，三五成群的青年人聚集在此，尤其到了饭点，一些网红餐厅的门口排起了长队；在老城十字街，多家特色餐厅门前排起了长队；在广州市场步行街，“可逛、可买、可玩”的活动吸引了不少年轻人前来打卡；在西工小街，摩肩接踵的人群让店员忙碌不停……今年“端午”假期，洛阳市推出形式多样、优惠满满的促销活动，不断丰富市场消费供给，打造多种互动式、体验式的消费场景，消费市场整体。

　　自6月1日洛阳市2023年“潮享乐驾”汽车消费节购车补贴活动开展以来，市民购车热情持续高涨。数据显示，从20日补贴系统开放至24日16时，申请购车补贴共有7833笔，申请额度超2800万元。

　　就补贴使用问题，洛阳市商务局工作人员再次提醒市民：购车补贴按照申请和审核通过的先后顺序发放其银行账户，先到先得，发完即止。若补贴资金余额不足以支付最后一名符合条件的申请人的全额补贴，按照资金余额支付，不足部分不再支付，因此有补贴需求的消费者请尽快提交申请。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 李倩 李国胜 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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