为夜生活注入新活力！瀍河区将新增多个街头艺术场景

近日，记者从瀍河区获悉，该区立足自身资源，引导青年艺术爱好者参与街头艺术表演，围绕洛城中街、铜驼暮雨等处，打造多个街头艺术场景，为夜生活注入别样的青春活力。

古筝、歌舞……周末外出将再添新去处！近日，记者从瀍河区获悉，该区立足自身资源，引导青年艺术爱好者参与街头艺术表演，围绕洛城中街、铜驼暮雨等处，打造多个街头艺术场景，为夜生活注入别样的青春活力。

今年5月以来，瀍河区选取辖区商圈和社区体育公园多处，同时积极对接驻洛高校，鼓励引导广大青年参与夜间街头演艺。

“假期临近，我们正聚焦社会青年、返乡大学生和中小学生等群体，引导其参与其中。”共青团瀍河区委有关负责人介绍。目前已有不少青年艺术爱好者报名参加，将采取“线下演艺＋线上直播”方式，在每周五、六、日的19点半至20点半进行演出。

围绕街头艺术场景，瀍河区将为青年艺人免费提供培训、演艺设备和排练场所服务，支持优秀青年艺人举办专场演出或推荐参加各类公益性演出，并为参与演出的青年艺人提供适当补贴，为青年搭建演艺平台，助力青年友好型城市建设。

目前，瀍河区正在持续招募青年艺人，有意向者可与共青团瀍河区委取得联系。(联系人：马女士 17638830907)

（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 范雅欣 文/图）