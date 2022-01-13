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洛阳国有企业改革创新联盟成立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.10.01 09:17

　　昨日，中国(洛阳)国企改革创新论坛暨洛阳国有企业改革创新联盟成立启动仪式举行，推动洛阳市国企改革持续走深走实，共谋央地国企协同发展、互利共赢。

　　洛阳国有企业改革创新联盟的成立，是我市贯彻落实中央国企改革发展重要精神，加强央地国企沟通衔接，发挥国有企业在产业升级、改革发展、科技创新等方面引领带动作用，实现协同发展的重要举措。

　　洛阳国有企业改革创新联盟目前共有成员80余家，包括一拖集团、洛阳石化、中信重工、中航光电、中铝洛铜、洛玻集团、国晟集团、国宏集团、文旅集团、轨道集团、LYC轴承等。联盟将围绕“打造国资交流新平台、改革创新新引擎、产业合作新链接”三大定位，完成搭建交流合作平台、协同实施产业项目、联合开展资本运作、推进产学研用合作、培养企业领军人才、协调解决企业问题等六大任务。

　　市委常委、副市长梁庆在启动仪式上指出，国有企业是推动洛阳经济社会发展的重要动力，洛阳国有企业改革创新联盟要立足我市产业发展布局，把握产业发展风口，不断提升我市国有企业创新能力和资源整合能力，深化产业项目合作和资本运作，不断增强国有经济发展潜力和发展后劲，为建强副中心、形成增长极贡献更多国资国企力量。

　　在当天的中国(洛阳)国企改革创新论坛上，由联盟邀请的国企改革知名专家为大家作了主题演讲。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 王校培 温向娜)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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