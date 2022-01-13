树信心，稳消费！第二届洛阳好房“心”定义活动启幕

日前，洛阳市商品房契税缴纳政府补贴开始，《洛阳市房地产企业综合评级办法(试行)》等系列文件也正式实施，为洛阳房地产市场稳定健康有序发展，尤其是消费的稳步复苏提供了良好的基础。

日前，洛阳市商品房契税缴纳政府补贴开始，《洛阳市房地产企业综合评级办法(试行)》等系列文件也正式实施，为洛阳房地产市场稳定健康有序发展，尤其是消费的稳步复苏提供了良好的基础。

同时，在房地产市场层面，面对消费者“重工期”“重交付”等消费痛点，不少房企及楼盘也围绕工地开放，保质、保量交付，如期、提前交付等目标积极展开行动，树立了市场标杆，传递了市场信心。

为进一步树立信心、稳定消费，助力房地产市场在销售旺季“金九银十”实现供销的小高潮， 9月—10月，由洛阳日报报业集团、洛阳市住房保障和房产服务中心主办，洛阳网承办的“致敬榜样力量：树信心·稳消费”——2022第二届洛阳好房“心”定义活动将举办。

如何运用政策，有效保障自身购房权益？购房的正确流程，究竟应该是怎么样的……本活动前期将通过视频化的政策解读，让消费者看得懂、用得上相关政策，从源头上有效降低购房风险。

随后，洛阳网旗下主流新媒体平台将多端口发布网络投票链接，由网友投票选出心目中的高品质靠谱项目，并结合主管部门资质审核、相关行业专家探访等环节，甄选一批真正规范、有实力、有保障，在“品牌力、交付力、产品力、运营力”等方面具有较好表现的房企及楼盘，推出“洛阳好房清单”。

本着促销费、惠民生原则，活动后期还将通过发放购房消费券、组织看房直通车，进一步让利消费者，为消费者提供便民服务。

为进一步落实相关政策，为消费者购房权益提供保障，消费者可针对不规范问题在百姓呼声进行反馈。(谢钰旸)