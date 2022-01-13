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洛城桂花次第开 闻香赏桂莫迟疑
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.15 09:22

　　八月桂花香。每年这个时候，在市区的不少公园、游园，一些城市道路两旁，密密匝匝的桂花挂满枝头，香气浓郁，扮靓秋天的洛阳。洛阳市区的桂花树有哪几类？哪里分布比较集中？晚报整理了一份“赏桂地图”。

桂花飘香引蜂来

　　洛阳常见桂花树有4类

　　“今年桂花的花期比往年提前了几天，9月初就已陆续开放，中秋节前后进入盛花期。”洛阳隋唐城遗址植物园高级工程师沈改霞介绍，桂花树学名木樨，属于常绿乔灌木，是我国的特有树种，有2000多年的种植历史，早在西汉时期就与中国园林结缘，魏晋时期成为园林造景的重要材料之一，唐宋时期广泛用于造园，曾经达到“无园不桂”的程度。

　　市城市管理局绿化管理中心园林专家介绍，桂花树树形优美、四季常绿、花香浓郁、病虫害少，是集绿化、美化、香化于一体，观赏与实用兼备的优良园林树种，在洛阳的公园、游园、广场、居民小区、单位大院等地广泛种植。

　　洛阳常见的桂花树主要有4类：丹桂、金桂、银桂和月桂。

　　●丹桂

　　丹桂香气清淡，花色较深，呈橙黄色或橙红色，每年秋季开花，主要品种有状元红、大花丹桂、硬叶丹桂、齿丹桂、朱砂丹桂、宽叶红等。

　　●金桂

　　金桂香气浓烈，花色呈淡黄色、金黄色或深黄色，每年秋季开花，主要品种有墨叶金桂、月宫遗金、大花朵金桂、大叶黄、晚金桂、圆叶金桂等。

　　●银桂

　　银桂香味较浓，花色浅，呈银白色、乳白色、绿白色、乳黄色或黄白色，每年秋季开花，主要品种有柳叶银桂、桃叶银桂、大叶银桂等。

　　●月桂

　　月桂植株较低矮，因一年四季都开花，又名四季桂，花朵呈白色或橙黄色，花香是所有桂花品种中最淡的，几乎没有香味，主要品种有月月桂、天香、日香桂、大叶佛顶珠等。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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