唐开成二年(公元837年)五月，裴度分司洛阳不足一年，朝廷又下诏书，让他去太原任职。这年，裴度已经72岁了，但也只能北上赴任。

安石风流无奈何，欲将赤骥换青娥。

不辞便送东山去，临老何人与唱歌？

——唐·白居易《酬裴令公赠马相戏》

唐开成二年(公元837年)五月，裴度分司洛阳不足一年，朝廷又下诏书，让他去太原任职。这年，裴度已经72岁了，但也只能北上赴任。

唐朝时，太原地接边陲，盛产名马。白居易就动起了小心思，想向裴度索要一匹好马。裴度倒也爽快，没过多久，就派人从太原送来一匹好马。随马送来的还有一页诗笺：“君若有心求逸足，我还留意在名姝。”

这是说，你白居易喜欢名马，我裴度呢喜欢美人，言下之意，把你家的美人送给我怎么样啊？这可真是给白居易出了一道难题。

白居易有两个美貌的姬妾，一曰樊素，一曰小蛮，他曾写诗赞美“樱桃樊素口，杨柳小蛮腰”。樊素善歌，小蛮善舞，早已名声在外。

裴度向白居易索要名姝，白居易真是比割肉还疼啊。白居易马上写诗回复：“安石风流无奈何，欲将赤骥换青娥。不辞便送东山去，临老何人与唱歌？”

诗中，白居易将裴度与风流的谢安相比——谢安，字安石，东晋时期政治家、名士，曾携妓出游。他说，你裴度想用一匹赤骥来换取我家的妙龄美女，可如果将她送去太原，我老了谁给我唱歌呢？由“唱歌”可知，裴度索要的是樊素。

白白地要人家一匹好马自然不行，又不愿把樊素送去太原，白居易只好让家中的一名僮仆跟着送马人去了太原。

后来，这事被两人共同的朋友刘禹锡知道了，刘禹锡估计乐坏了，心想这个白居易还真是有意思，于是作了一首诗戏谑他：“常奴安得似方回，争望追风绝足来。若把翠娥酬驮耳，始知天下有奇才。”

这首诗题为《裴令公见示诮乐天寄奴买马绝句，斐言仰和，且戏乐天》，一看就是嘲弄白居易的。

白居易看了这首诗，自知理亏，哑口无言。

想不到一代文豪，也有被人呛的时候，哈哈。

(注：按唐宋之制，中央官员在陪都洛阳任职者，称为分司。)（洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟）