“国家级”荣耀加持！洛阳现代农机装备集群再出发

偌大的工厂，既听不见嘈杂的切割声，也看不到太多的工人……在中国一拖智能工厂，随着新一代信息技术与农机制造深度融合，这里不仅实现了大批量关键零部件自动加工生产，还能控制管理制造过程。

偌大的工厂，既听不见嘈杂的切割声，也看不到太多的工人……在中国一拖智能工厂，随着新一代信息技术与农机制造深度融合，这里不仅实现了大批量关键零部件自动加工生产，还能控制管理制造过程。

作为洛阳现代农机装备集群的链主企业，近年，中国一拖着力做强大马力高端智能农机装备，补齐农机装备短板，努力开拓智慧农业及智能电控业务，取得了一大批科技成果，引领带动全市农机装备产业实现高质量发展。

2024年，洛阳现代农机装备集群成功入选国家先进制造业集群名单，实现河南省国家级先进制造业集群“零的突破”。

“零的突破”背后，正是洛阳市委市政府立足特色优势产业，通过改革赋能，有效延链补链，提升优势产业竞争力的系统谋划。

现代农业，装备先行。农机装备是洛阳传统优势产业。近年，洛阳将农机装备列为全市重点发展的17条优势产业链之一，聚合产业链上下游企业，构建涵盖基础材料、关键零部件、整机制造的完整产业链条，着力打造国内创新能力突出、综合实力领先的农机装备产业集群。

洛阳还制定了专项支持政策，出台《培育壮大先进农机装备产业链行动方案》，从提升科技创新能力、鼓励高端农机研制推广、加快产业链群布局建设等方面，制定30多项具体措施，着力健全企业科技创新、金融服务等体制机制，全力支持现代农机装备集群高质量发展。

“政策起到引领作用，服务保障也要跟得上。”洛阳市工信局相关负责人介绍，洛阳成立洛阳现代农机装备制造业集群促进服务中心，建立国家智能农机装备产业技术创新战略联盟等8家行业协会，共同承担农机先进技术研发推广、人才培训、检测服务等职能。目前，相关机构已为企业提供研发、中试、检测等服务200多次。

产业集群发展，离不开科技创新。洛阳成功创建农机装备领域唯一的国家级制造业创新中心和产业计量测试中心，建成智能农业动力装备全国重点实验室等省级以上创新平台30多家，攻克动力换挡、无级变速等“卡脖子”技术50多项，累计承担国家级研发项目20多项，制定国际、国家标准60多项，授权专利2000多项，整体科研实力居国内第一。

随着产业生态不断完善，洛阳逐渐形成以龙头企业中国一拖、农机装备创新中心为引领，辰汉科技等中小企业为支撑的梯次发展格局，关联全省农机装备产业链上下游企业300余家，年产值达600亿元。

“我们将对标世界一流农机技术趋势，围绕国家重大短板领域，高效整合省内资源，打造全国农机装备原创技术策源地、全球高端农业动力机械先行地、全球农机装备产业集聚新高地。”洛阳市工信局相关负责人表示，力争到2030年，洛阳现代农机装备产业规模超千亿元，推动超700家企业集聚，争创国际一流农机装备产业集群。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 邢维京 李利彦 文/图)