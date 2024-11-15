第二批全国“非遗工坊典型案例”名单公布 洛阳一案例入选

洛报融媒记者16日从洛阳市文广旅局获悉，文化和旅游部日前公布了第二批全国“非遗工坊典型案例”名单，洛阳高家三彩非遗工坊的“唐三彩烧制：流釉淌出的多彩乡村路”案例入选。

洛报融媒记者16日从洛阳市文广旅局获悉，文化和旅游部日前公布了第二批全国“非遗工坊典型案例”名单，洛阳高家三彩非遗工坊的“唐三彩烧制：流釉淌出的多彩乡村路”案例入选。

非遗工坊是指依托非遗代表性项目或传统手工艺，开展非遗保护传承，带动当地人群就地就近就业的各类经营主体和生产加工点，是各地开展非遗保护、助力乡村振兴的有效载体，在带动当地群众就近、灵活就业方面发挥了积极作用。

据悉，第二批全国“非遗工坊典型案例”推荐工作由文化和旅游部、人力资源社会保障部、农业农村部共同组织开展，在各地积极申报的基础上，经研究遴选并经公示，确定了51个典型案例，河南省有3个案例入选。

高家三彩非遗工坊位于孟津区，依托国家级非遗代表性项目“唐三彩烧制技艺”设立，该工坊组织非遗代表性传承人定期举行唐三彩技艺专业培训，对周边群众进行培训辅导，在带动群众就业的同时，也带动了当地乡村旅游等产业的发展，走出了一条“循序渐进、师徒结对、以点带面、线上线下相结合”的非遗助力乡村振兴路。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 裴俊虎 文/图）