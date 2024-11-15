等您来打卡！洛阳这里的高山牡丹进入盛花期

进入牡丹观赏季，16日，洛阳市洛宁县赵村镇土桥村的牡丹花海吸引众多游客前来打卡。 进入牡丹观赏季，16日，洛阳市洛宁县赵村镇土桥村的牡丹花海吸引众多游客前来打卡。 据了解，土桥牡丹园占地2000亩，规模化栽植有紫斑牡丹、高山牡丹、姚黄、贵妃出浴等106个名贵品种，共计388万株。今年4月15日至25日为盛花期。 近年来，土桥村坚持农旅融合，探索发展“牡丹+”产业，已累计举办三届牡丹文化活动，接待游客10万余人次，带动周边400多户群众增收，逐步将生态优势转化为经济优势，为乡村全面振兴增添了新动能。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 张燕妮）