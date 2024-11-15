出站即可买早餐！洛阳发出首张地铁口餐车“备案卡”

乘坐地铁上班，下车出站就能取餐，这样的便捷消费体验得益于洛阳市场监管部门的一项创新举措——今日，在洛阳市市场监管局指导下，洛阳市西工区市场监管局发出洛阳首张经营地址(区域)在洛阳地铁口的《河南省食品小摊点备案卡》。

乘坐地铁上班，下车出站就能取餐，这样的便捷消费体验得益于洛阳市场监管部门的一项创新举措——今日，在洛阳市市场监管局指导下，洛阳市西工区市场监管局发出洛阳首张经营地址(区域)在洛阳地铁口的《河南省食品小摊点备案卡》。

10时许，洛报融媒记者在位于西工区的洛阳轨道交通1号线解放路站A出入口内出站闸机旁看到，一辆肯德基餐车已经就位，销售人员正在整理保温箱里的餐品。“目前餐车的营业时间为早7时至10时，可以提供近十余种营养早餐。”百胜中国河南区域相关负责人介绍，售卖的所有产品由就近门店进行制作，制作完成并包装后通过保温或保冷设备运送至餐车售卖，地铁站点不涉及现场加工制作，市民可以现场购买，也可以通过肯德基App、小程序预约下单，出站后凭取餐码至餐车处取餐即可。

为了创新便利消费方式，4月11日，肯德基向洛阳交通投资集团资产运营有限公司申请开展成品餐食销售服务获批，之后向西工区市场监管局申请办理经营资质备案等手续。作为一项新型业态，市场监管部门此前并无相关经验。在听取企业需求之后，经办人员认真研究相关政策，结合其他地市做法的基础上，创新工作方式，对餐车设置合规性及申办经营资质备案等事项进行现场指导，并对配送和销售过程的各项食品安全管控流程进行了详细规范，在帮助企业在做好合规性的基础上，4月16日，该局现场为企业站点负责人发放了《河南省食品小摊点备案卡》。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，此次发放的首张经营地址(区域)在洛阳地铁口的《河南省食品小摊点备案卡》，是洛阳站位“放管服效”改革前沿关口，不断优化营商环境，满足新兴消费需求的一次有益尝试。下一步，洛阳各级市场监管部门将始终坚持以经营主体需求为导向，积极探索，多措并举推动经营主体高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 杨峰 叶林杰 文/图)