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直达57个景区！办理99元电子年卡可享全年30次乘车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.16 18:04
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　　4月16日，洛阳交运集团联合洛阳市文旅局年票办推出洛阳旅游年票直通车。市民和游客只需办理99元的电子年卡，即可享受全年30次乘车优惠，直达57个景区。

　　本周六(4月19日)，洛阳旅游年票直通车首班车发车。

　　●购卡渠道

　　市民和游客可通过“洛阳旅游年票”微信小程序、“洛阳旅游”微信公众号在线购买电子年卡。购卡后，小程序内嵌的“车辆预约”功能将支持实时查询班次、一键预约座位等服务，同时将自动匹配最优路线，非常便捷。

　　●乘车地点

　　目前，洛阳旅游年票直通车乘车站点有4个：涧西区牡丹城地铁站、西工区解放路大卫城地铁站、老城区西关九龙鼎地铁站、洛龙区市民之家地铁站。

　　●发车安排

　　发车时间：每周六、周日7:30左右发车，16:30返回洛阳市区。

　　经停站点：7:30，丽景门；7:50，中州路与解放路交叉口大卫新天地门口；8:10，牡丹城附近；8:30，市民之家附近。

　　洛阳交运集团客运有限公司旅游发展处处长程永辉介绍，除了时间，其他发车措施比较灵活，司乘人员将根据当天预约情况安排车型、车辆数量及经停站点。比如，乘客若全部集中在大卫新天地门口，人数小于或等于一辆车载客量，则发车一辆，直接到该乘车点接上乘客，不再绕行其他站点。反之，则根据乘客数量和分布情况决定发车班次和经停站点。车型也比较丰富，根据人数安排依维柯或大巴车。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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