最高气温35℃！洛阳高温继续 请注意补水防晒

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，短期内受高空西北气流控制，天气晴好，气温回升。18日、21日前后受冷空气扩散及高空低槽的共同影响，有两次降水天气过程。

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，短期内受高空西北气流控制，天气晴好，气温回升。18日、21日前后受冷空气扩散及高空低槽的共同影响，有两次降水天气过程。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，短期内受高空西北气流控制，天气晴好，气温回升。18日、21日前后受冷空气扩散及高空低槽的共同影响，有两次降水天气过程。 具体预报如下： 今天夜里：多云间晴天。 17日(周四)：晴天间多云，偏南风2级～3级，气温19℃～35℃。 18日(周五)：多云间阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，偏南风转偏东风3级左右，气温18℃～29℃。 19日(周六)：晴天到多云，气温12℃～27℃。 20日(周日)：多云转阴天，偏东风3级～4级，气温14℃～30℃。 21日(周一)：阴天到多云，有阵雨或雷阵雨，西北风4级左右，气温18℃～28℃。 22日(周二)：晴天间多云，气温14℃～28℃。 23日(周三)：晴天间多云，气温12℃～31℃。⑥