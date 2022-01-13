洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部关于开展全市区域核酸检测的通告

为落实“四早要求”，保障广大人民群众生命安全和身体健康，根据省疫情防控指挥部统一部署，经市新冠肺炎疫情防控指挥部研究，决定于2022年9月15日在全市开展区域核酸检测。

洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部

关于开展全市区域核酸检测的通告

为落实“四早要求”，保障广大人民群众生命安全和身体健康，根据省疫情防控指挥部统一部署，经市新冠肺炎疫情防控指挥部研究，决定于2022年9月15日在全市开展区域核酸检测。现将有关事项通告如下：

一、采样时间

2022年9月15日6：30—9月15日12：00。

二、人员范围

洛阳市涧西区(含原高新区)、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区、伊滨区辖区内及偃师区、孟津区、新安县、伊川县、宜阳县、汝阳县、洛宁县、栾川县、嵩县主城区内所有居民(包括本地常住人口、暂住人口、临时流动人口、外籍人口等)。

三、管控要求

开展区域核酸检测的县区在规定的采样时间段内暂停新冠病毒疫苗接种。在规定的采样时间内，除保障区域核酸检测、市民生活、城市基本运行的必要工作岗位及无法停工停产的生产类企业外，辖区内所有商超、门店、农贸市场等营业场所一律停业，所有文化娱乐场所、体育经营场所、公园游园关闭，所有公共交通工具停运。

四、注意事项

(一)24小时内进行过核酸检测及48小时内接种过新冠病毒疫苗的人员不再参加区域核酸检测，请主动向所在地社区(村)报备并做好登记。有发热、咳嗽等症状的居民暂不参加区域核酸检测，请主动前往就近设置发热门诊的医疗机构就诊、采样。集中隔离、居家隔离和居家健康监测等已采取管理措施并进行核酸检测的人员，仍按原核酸检测方式进行，不参加区域核酸检测。

(二)各县区核酸采样点以各县区公告为准。应参加区域核酸检测的居民根据社区(村)组织安排，分时段有序前往指定采样点进行采样。寄宿制学校学生按照学校安排在校采样，非寄宿制学校学生在居住地社区(村)进行采样。

(三)居民采样时，请服从现场工作人员统一指挥，有序排队，全程佩戴口罩，与他人保持2米以上距离；有智能手机人员现场出示“健康洛阳”APP中的核酸检测二维码，无智能手机人员可出示纸质核酸检测二维码或身份证、户口本等有效证件。完成采样后，按照规定路径离开采样点。

(四)因重大疾病、重度残疾等原因无法到集中采样点采样的人员和高龄老人、孕妇、婴幼儿、残障人士等，请提前向所在地社区(村)报备，由社区(村)负责组织流动采样点上门采样。

(五)对拒不参加本轮区域核酸检测的居民将被赋黄码。对拒不配合、无故拒不参加核酸检测、扰乱秩序、伪造信息的人员，依法予以处置；引起疫情传播或造成传播风险的，依法追究法律责任。

(六)本次区域核酸检测采取20：1混检方式，不出具书面报告，采样后24小时内未接到通知的，检测结果即为阴性。

(七)有紧急就医需求的群众，可随时拨打120急救电话。

衷心感谢广大市民的理解支持和配合！

涧西区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-64823613

西工区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-63892679

老城区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-65250115

瀍河区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-63950728

洛龙区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-65553889

伊滨区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-69660897

偃师区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-67711779

孟津区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-60217998

新安县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-67271713

伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-68369659

宜阳县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-68823837

汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-68233911

洛宁县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-66231515

栾川县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-66822105

嵩县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-63087222

2022年9月14日