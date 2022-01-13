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洛阳市委召开专题会议研究城市文化客厅项目建设工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.10 21:08

市委召开专题会议研究城市文化客厅项目建设工作
江凌主持并讲话   徐衣显参加

　　10日下午，市委召开专题会议研究城市文化客厅项目建设工作，听取城市文化客厅规划导则编制情况汇报，对做好下步深入设计、建设运营等工作提出要求。市委书记江凌主持会议并讲话。

　　按照市委市政府统筹部署，正在谋划的洛阳城市文化客厅项目，将依托现有洛阳会展中心及周边场地进行全面改造提升，着力打造整体设计超前、文化艺术资源汇聚、空间功能复合的开放式文化共享空间，有效提升城市文化氛围和市民艺术素养，形成具有重要影响力和洛阳地域特色的城市文化新名片。

　　会议指出，进入新发展阶段，人民群众对高水平、综合性文化服务提出了新的更高需求，希望获得更多文化互动交流和深度参与的机会。我市文化场馆存在布局分散、服务功能不足等短板，部分文艺院团改革发展也面临着新的挑战。要积极适应人民群众的文化需求新变化，依托现有会展中心场地资源，把高水平建设城市文化客厅与推动文化场馆提质升级、文化系统事业单位重塑性改革等工作统筹起来，坚持公益性为主，导入经营性业态，实现文化场馆良性运转，打造城市文化标杆，为洛阳市民提供更高质量的文化体验、文化服务。

　　会议强调，规划建设城市文化客厅，要始终坚持以市民需求为导向，跳出传统思维理念，打破传统文化场馆概念，统筹布局阅读、演艺、展览、艺术培训等功能区，更好满足群众高品质文化需求。要着力强化市民交流互动功能，优化结构空间设计，因地制宜设置共享区域，营造高品质聚合交流空间。要统筹考虑室内室外空间，抓好微改造，增强服务性，着力提升城市文化客厅的品质品位。

　　会议还就优化城市文化客厅各功能区布局，在演艺功能区打造面向普通群众的艺术培训、艺术教育空间，做好阅读功能区专题馆设计，植入文化休闲新业态等工作提出要求。

　　徐衣显、李新建、王飞、王军、孙延文、魏险峰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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