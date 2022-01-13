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市委召开专题会议研究城市文化客厅项目推进工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.27 21:46

市委召开专题会议研究城市文化客厅项目推进工作
高标准打造城市文化客厅新标杆
提升公众文化素养和城市文化氛围
江凌主持并讲话

　　27日，市委召开专题会议，研究洛阳城市文化客厅项目推进工作。市委书记江凌主持会议并讲话。

　　城市文化客厅是体现城市文化底蕴、聚合文化服务功能、引领城市文化品质的重要公共文化空间。洛阳城市文化客厅项目位于洛阳会展中心B区，将通过对现有场馆进行改造提升，整合重塑文艺院团、文化场馆等文化资源，以崭新的功能定位、组织方式、规划设计和策划运营理念，打造在全国具有引领意义的城市文化客厅新标杆。

　　会议指出，高标准打造洛阳城市文化客厅，是加快补齐城市公共文化服务短板的重要载体，对于推动文化体制机制改革、探索城市提供优质公共文化服务新路径具有重要意义。宣传文化系统要提高站位、抢抓机遇，积极主动研究推进城市文化客厅项目，以平台思维整合文化资源、深化体制改革、创新组织方式，真正在做好社区文化服务“家常菜”的基础上，精心烹制好高雅艺术服务的“文化大餐”，整体提升公众文化艺术素养和城市文化艺术氛围。

　　会议强调，要深入研究城市文化客厅项目定位，注重融入高雅典雅、时尚开放、历史底蕴等城市文化特质，充分聚合交流、展演、培训、教育熏陶等文化功能，更加凸显文化客厅作为组织中心的空间感，着力打造与洛阳城市文化地位相匹配、在全国具有示范引领意义的文化标杆。要科学布局城市文化客厅功能设计，积极借鉴集成国内外先进理念，高水平编制规划导则，有机整合图书馆、文化馆、美术馆等公共文化场馆，以市场经济的思维方式精准分析受众、满足需求，大胆创新场馆组织方式，大尺度营造沉浸式空间场景设计，真正让百姓走进文艺、了解文艺、热爱文艺、参与文艺，不断提升全社会文化艺术素养和氛围。要以融入城市文化客厅为契机，加快推动文艺院团转型发展，紧跟时代步伐，瞄准目标受众，拓展服务内容，更加注重互联网传播，尽快从传统小舞台迈向时代大舞台。要强化运营理念，在坚持公共文化服务公益属性的前提下，积极引入高品质文化服务配套业态，着力实现城市文化客厅可持续发展。

　　王飞、王军等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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