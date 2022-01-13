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历史文化街区：城市文脉的传承者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.24 08:52

　　一个个历史文化街区见证着洛阳的城市发展，承载着市民生活记忆的点点滴滴。如何活化利用历史文化街区资源，为城市“血管”注入新血液，使之焕发新活力？近日，记者对此进行采访。

洛阳古城历史文化街区

　　“老字号”的聚集地 新业态的“培养皿”

　　青石板、红旗幡、老店铺、梧桐树……位于老城区的洛阳古城历史文化街区保存了较为完整的古城风貌，被评为河南省第一批历史文化街区。

　　街区范围包括东大街、西大街、兴华街、南大街、北大街等。据统计，这里有各级文物保护单位及不可移动文物点32处、历史建筑81处，保存着极具中原民居特色的明清古建筑群，其中丽景门、河南府文庙、钟鼓楼等都是远近闻名的文化旅游景点。

　　在东、西大街上，挂着“非物质文化遗产”“老字号”“洛阳特产”等招牌的店铺一个挨一个，随便一家，都有着几十年甚至上百年的历史。这里以河洛文化为主题，汇聚了一批国家级、省级、市级非物质文化遗产及“老字号”，洛阳宫灯、洛阳水席、李占标膏药等特色非遗文化业态在这里扎根。

　　老城区相关负责人介绍，近年来，该街区以“留住老洛阳的底片，建好新洛阳的客厅”为指导，在整治提升基础设施的同时，引进了一批深受年轻游客喜爱的新业态，不少以河洛文化、古城特色为主题的剧本杀场馆、VR体验馆、推理馆等相继开业。凭借着在文旅融合方面的积极探索，洛阳古城历史文化街区相继被评为河南省首批试点步行街、国家夜间文化和旅游消费集聚区、河南省首批旅游休闲街区、首批河南省示范步行街等。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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