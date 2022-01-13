河洛地理：寻踪许洛古道

今天，人们往来于许昌和洛阳之间，开车走高速要两个多小时，如果走许洛公路，开车时间差不多要翻倍了。
今天，人们往来于许昌和洛阳之间，开车走高速要两个多小时，如果走许洛公路，开车时间差不多要翻倍了。
今天，人们往来于许昌和洛阳之间，开车走高速要两个多小时，如果走许洛公路，开车时间差不多要翻倍了。
从地形图上看，许昌和洛阳之间隔着嵩山。
历史上，许昌又称颍昌、许州等。北宋地理名著《元丰九域志》中称：“许州至洛阳三百一十五里。”古人如果想“抄近道”，可以翻越嵩山，即走嵩洛古道这一段；也可以从伊阙南下或北上，绕过嵩山。
也就是说，许洛古道不止有一条。人们从洛阳前往许昌，如果走嵩洛古道经轩辕关(也称轩辕道)，这条道可称为许洛古道的北线。北线顺着颍河走，经过登封、禹州等。
许洛古道的南线，则要从洛阳南下过伊阙关到伊川(也称伊阙道)。南线顺着汝河走，经过汝州、郏县等。
颍河与汝河的上游分水岭，是嵩山之南的箕山。这是一座历史名山，有时候也被视为嵩山的一部分。
东汉建安元年(公元196年)，曹操从洛阳迎汉献帝入许昌。许昌因此又称许都，与洛阳并称许洛。如三国时，孔明志在“电扫荆扬，席卷许洛”；东晋时，殷浩也“以中原为己任，上疏北征许洛”。
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