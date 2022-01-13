7日，市委书记江凌深入洛宁县，调研“五星”支部创建、乡村振兴、基层武装力量建设等工作。

江凌到洛宁县调研时强调

积极争创“五星”支部

推动乡村振兴取得更大成效

7日，市委书记江凌深入洛宁县，调研“五星”支部创建、乡村振兴、基层武装力量建设等工作。

创建“五星”支部是省委确定的抓基层党建工作的重要抓手。江凌先后到小界乡苇山村、茶沟村，东宋镇祁家沟村，河底镇杨坡村等地，深入调研“五星”支部创建工作。他指出，要坚持目标导向，立足支部基础条件，强化“跳一跳摘桃子”的拼抢劲头，用好激励倒逼机制，有效建强基层支部。要把“五星”支部创建与乡村振兴“151”工作举措贯通起来，发挥好党支部战斗堡垒作用，巩固拓展好脱贫攻坚成效，推动乡村振兴不断迈上新台阶。要分类分级创建，紧扣“五星”支部创建要求、认定办法，结合各地实际拿出可量化的创建标准，从严从实抓好创建。要广泛发动群众，形成全民支持、全民参与的浓厚氛围。

洛宁县依托生态资源优势，积极发展乡村特色产业。在苇山村春山溪谷自行车训练基地，江凌对该村发展体育赛事经济的探索给予肯定，希望他们持续提升基础设施，完善服务水平，走好体旅融合发展之路。小界乡茶沟村、马店镇吕村等地抢抓户外休闲旅游产业风口，打造了露营小镇、银洞河山庄等新业态。江凌实地察看项目运营情况，指出要强化运营思维，更好适应文旅消费新趋势，打造更具吸引力的旅游产品。东宋镇官东村是全国最大的文玩核桃原产地。江凌来到该村文玩核桃产业基地，察看种植加工情况，与返乡乡贤探讨产业发展前景，勉励当地政府部门积极搭建平台、提供服务，引导支持文玩核桃产业拉长链条，不断提升附加值。江凌还到河底镇南河村等地，察看肉牛养殖、烟叶种植等产业发展情况，指出要因地制宜发展特色产业，带动更多群众稳定增收。

按照市委关于集镇建设的部署要求，河底镇正在着力提升规划建设水平，加快打造洛宁东部区域中心。江凌听取集镇规划建设情况汇报，察看双龙社区及镇区建设情况，强调要用好政策性金融支持，加快完善基础设施和公共服务，着力提高集镇综合承载力。他还来到河底镇卫生院、苇山村卫生室等地了解县域医共体建设工作，强调要落实紧密型县域医共体建设要求，按县级医院分院标准建强中心镇卫生院，推动村卫生室向公立卫生室转型，加大全科医生培训力度，不断提升农村基层卫生服务能力。在河底镇初级中学，江凌询问教育教学改革、乡村教师培训和周转房建设情况，看望慰问正在这里支教的大学生，指出要把发展乡村教育放在优先位置，深化“县管校聘”等改革，加快推进义务教育由基本均衡向优质均衡迈进。

江凌十分关注乡镇领导干部普遍直接联系群众工作情况。调研中，他多次询问有关工作推进情况，与包村联户的基层干部亲切交流，勉励大家转变工作作风，密切联系群众，通过经常性走村入户，第一时间发现问题、解决矛盾，不断提升做好群众工作的能力水平。江凌还到乔生民、井银龙等脱贫户家走访，勉励他们用好党的乡村振兴好政策，靠勤劳双手持续增收、走向富裕。

江凌还来到洛宁县人武部、河底镇武装部、杨坡村民兵连，调研党管武装、国防动员、战备训练等情况。他指出，要坚持党管武装原则，不断提升基层武装部规范化建设水平。要高质量做好征兵工作，提高大学生征集比例，稳定提高兵员质量。要抓好基干民兵队伍建设，发挥战备作用，提高应急能力，为地方发展作出更大贡献。

何伟、王军、李杏等分别参加相关调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)