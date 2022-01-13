洛宁县张村村：渔稻共生 滩涂变“粮仓”

近日，在洛宁县马店镇张村村的稻田里，插秧机紧张作业，村民干劲儿十足。放眼望去，在稻苗的衬托下，整块田地生机盎然，充满希望。不久之后，这里还将迎来鲤鱼、鲢鱼等新成员。

近日，在洛宁县马店镇张村村的稻田里，插秧机紧张作业，村民干劲儿十足。放眼望去，在稻苗的衬托下，整块田地生机盎然，充满希望。不久之后，这里还将迎来鲤鱼、鲢鱼等新成员。

近年，张村村积极推进“三变改革”，探索“鱼稻共生田园综合体”新模式，在稻田里养殖鱼类，推动种植业与渔业协同发展，不仅使稻田变了模样，还为村民们增加了收入。

这块土地的变化可谓一波三折。

张村村地处洛河流域，南侧形成1000余亩的滩涂地，但土层薄、不耐旱，而且土壤养分不够，当地人种粮食基本上是“靠天吃饭”。到了20世纪七十年代，随着村民陆续开发利用这块土地，滩涂地逐渐变成了水稻田。当时，张村村产出的大米在十里八乡颇有名气。后来，随着越来越多的年轻人选择外出打拼，这块土地被撂荒，重新变回滩涂地。

如何让这块土地重新焕发生机？张村村党支部书记、村委会主任夏永治和不少村民都犯了难。

随着2020年夏永治的外出考察，事情出现转机。当时，为了学习先进的农业生产技术、更好地发展集体经济，马店镇组织村干部到外地考察学习。考察过程中，夏永治发现信阳的“水稻共生”理念和张村村的情况类似，心中坚定了改变现状的信心。引水、土地流转、平整土地……各项工作有序进行。