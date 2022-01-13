强化银政合作 以新金融书写经济发展新篇章——建设银行洛阳分行与洛宁县人民政府等签订战略合作协议

“建行银行洛阳分行一直以来紧紧围绕市委市政府“建强副中心、形成增长极”总体目标，认真贯彻落实乡村振兴“151”工作举措，在信贷规模、贷款费率、优质服务方面持续强化对县域的信贷投放力度，积极践行作为国有大行的责任担当......”

“建行银行洛阳分行一直以来紧紧围绕市委市政府“建强副中心、形成增长极”总体目标，认真贯彻落实乡村振兴“151”工作举措，在信贷规模、贷款费率、优质服务方面持续强化对县域的信贷投放力度，积极践行作为国有大行的责任担当......”

6月21日，随着建行洛阳分行与洛宁县人民政府成功签署战略合作协议标志着开启政银合作又一新篇章，通过此次战略合作签字仪式，将促进双方建立更加紧密、更深层次、更大范围的战略合作关系，共同为洛宁县社会经济快速发展做出更大贡献。

当前，洛宁县和全市一样已进入历史性全新的发展阶段，为建立起更加紧密、更深层次、更大范围的战略合作关系，集中金融和地方资源，深化政银合作，共同推动洛宁县经济的高质量发展，助力洛宁县实现高质量发展。双方开启战略合作模式后，建行洛阳分行将围绕洛宁县政府的发展目标和工作重点，积极运用组合金融工具，通过信贷规模倾斜、价格优惠和全方位特色金融服务，在战略合作期内投入不低于100亿元的信贷资金，用于支持洛宁县高品质城市建设、先进制造业开发区建设、乡村振兴建设等重点领域。同时，建行洛阳分行还将依托全行优势资源，在住房租赁、普惠金融、乡村振兴、绿色金融、智慧政务、智慧城市、信息科技化建设等方面提供综合服务方案，为当地经济发展和民众福祉的提升倾力相助。将聚焦洛宁产业实际，创新性推出苹果贷等富有洛宁特点的信贷品种，为洛宁社会经济发展贡献建行力量。

据悉，目前，建行洛阳分行已经与新安县人民政府、孟津县人民政府、宜阳县人民政府、孟津区人民政府、洛龙区人民政府等签署了战略合作协议，建行洛阳分行将以此为契机，积极融入地方党委、政府工作部署，充分发挥作为国有大型金融企业的责任担当，坚持以服务地方经济建设为己任，聚焦市委市政府“产业发展、城市提质、乡村振兴”三项重点工作，统筹金融资源配置，发挥金融带动作用，持续提升服务实体经济质效，着力以“金融之水”，浇灌洛阳经济发展之花，满足人民群众对美好生活地向往，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”不断做出建行新的贡献。（建宣）