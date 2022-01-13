洛阳门诊共济家庭账户如何绑定？这份指南请收藏

本月起，我市开始实施门诊家庭共济。门诊共济家庭账户如何进行绑定？“洛阳医保”微信公众号最新发布的家庭账户绑定指南为您解答，快一起来看看！

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通过微信或支付宝，搜索“河南医保”小程序。点击“我要查”，可以进行家庭绑定信息的查询。点击“我要办”，可以进行相关信息的维护与绑定。

需要注意的是，微信/支付宝小程序操作流程，需先有家庭才可维护家庭成员，同一家庭内的成员方可做绑定。

家庭信息维护

(1) 想成为户主的人员登录自己的微信/支付宝“河南医保”小程序，选择“家庭信息维护”功能：服务——办理——家庭信息维护；

(2) 若人员不存在家庭，则在“家庭信息维护”页面弹出提示“无家庭人员信息，可进行新增家庭信息”，点击“新增家庭信息”按钮；

(3) 在跳转的页面填写户主的相应信息，填写完毕点击“保存”后人员新增家庭信息成功；

(4) 新增成功后，登录户主账号，选择“家庭信息查询”功能：服务——查询——家庭信息查询，可查询家庭信息(注：非户主人员不可查看家庭信息，若人员为家庭内非户主家庭成员，“家庭信息查询”功能会提示“无家庭信息！”)；

(5) 已存在家庭信息的户主及同一家庭内其他家庭成员在“家庭信息维护”功能内存在提示“您已有家庭户信息，不可新增家庭户”，且“新增家庭信息”按钮置灰(即家庭已有户主，不可另外新增户主)。