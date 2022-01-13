19日上午，河南省文旅文创融合创新基地(洛阳)揭牌仪式在龙门古街举行，该基地的成立为我省文旅文创产业发展再添新引擎。

河南省文旅文创融合创新基地(洛阳)揭牌

江凌、姜继鼎揭牌 徐衣显出席

19日上午，河南省文旅文创融合创新基地(洛阳)揭牌仪式在龙门古街举行，该基地的成立为我省文旅文创产业发展再添新引擎。

省委常委、市委书记江凌，省文旅厅厅长姜继鼎共同为河南省文旅文创融合创新基地(洛阳)揭牌。

省文旅文创融合创新基地专家委员会主任、清华大学文化创意发展研究院院长胡钰视频致辞，省文旅文创融合创新基地联合秘书长、清华校友总会文创专委会秘书长殷秩松介绍基地情况，省文旅厅副厅长李延庆，洛阳市领导徐衣显、王飞、王军、张玉杰、魏险峰等参加活动。

胡钰在致辞中对河南省文旅文创融合创新基地(洛阳)的成立表示祝贺。他说，实现文旅文创产业高质量发展，需要引入崭新的文创理念，从创意视角、科技视角、生活视角全面分析当代文旅发展的新规律。河南省文化旅游资源雄厚，相信文创基地将成为河南省文旅产业大发展的有力引擎。清华大学文化创意发展研究院很高兴支持基地建设，希望在基地建设进程中为中国文旅产业发展探索新的方向、新的经验。

为深入贯彻落实省第十一次党代会提出的文旅文创融合战略，搭建文旅文创融合创新发展智库及平台，塑造“行走河南·读懂中国”品牌，助力河南文旅高质量创新融合发展，在省文旅厅与洛阳市委市政府共同推动下，河南省文旅文创融合创新基地(洛阳)正式揭牌成立。清华大学文化创意发展研究院担任文创基地学术指导单位，清芬创新(北京)文化科技有限公司、清华同衡规划设计研究院遗产保护与城乡发展研究中心、清华同衡规划设计研究院河南分院负责协同运营，清华大学建筑学院文旅研究中心、清华大学美术学院交互媒体艺术设计研究所负责提供研究支撑。

该基地是非实体的新型智库及产业创新发展推动平台，将着力开展整体性系统研究、长期性价值积累、资产性成果转化、引领性项目实践等创新服务。未来，该基地将围绕“以黄河文化、中原文化为代表的中华优秀传统文化全面复兴”的目标任务，系统性组织开展好文化阐释、文创表达、IP发展、业态创新、创意传播、产业融合等工作，全面推动河南省文旅文创融合战略的创新研究和实践探索。同时，基地还将设立“河南省文旅文创融合创新基地(洛阳)专家委员会”，邀请若干国内学术前沿与实践经验丰富的专家，组成支撑洛阳文旅文创融合战略实施智囊团，助推洛阳文旅文创产业发展不断迈上新台阶。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)