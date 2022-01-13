洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

河南省文旅文创融合创新基地（洛阳）揭牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.19 17:20

河南省文旅文创融合创新基地(洛阳)揭牌
江凌、姜继鼎揭牌 徐衣显出席

　　19日上午，河南省文旅文创融合创新基地(洛阳)揭牌仪式在龙门古街举行，该基地的成立为我省文旅文创产业发展再添新引擎。

　　省委常委、市委书记江凌，省文旅厅厅长姜继鼎共同为河南省文旅文创融合创新基地(洛阳)揭牌。

　　省文旅文创融合创新基地专家委员会主任、清华大学文化创意发展研究院院长胡钰视频致辞，省文旅文创融合创新基地联合秘书长、清华校友总会文创专委会秘书长殷秩松介绍基地情况，省文旅厅副厅长李延庆，洛阳市领导徐衣显、王飞、王军、张玉杰、魏险峰等参加活动。

　　胡钰在致辞中对河南省文旅文创融合创新基地(洛阳)的成立表示祝贺。他说，实现文旅文创产业高质量发展，需要引入崭新的文创理念，从创意视角、科技视角、生活视角全面分析当代文旅发展的新规律。河南省文化旅游资源雄厚，相信文创基地将成为河南省文旅产业大发展的有力引擎。清华大学文化创意发展研究院很高兴支持基地建设，希望在基地建设进程中为中国文旅产业发展探索新的方向、新的经验。

　　为深入贯彻落实省第十一次党代会提出的文旅文创融合战略，搭建文旅文创融合创新发展智库及平台，塑造“行走河南·读懂中国”品牌，助力河南文旅高质量创新融合发展，在省文旅厅与洛阳市委市政府共同推动下，河南省文旅文创融合创新基地(洛阳)正式揭牌成立。清华大学文化创意发展研究院担任文创基地学术指导单位，清芬创新(北京)文化科技有限公司、清华同衡规划设计研究院遗产保护与城乡发展研究中心、清华同衡规划设计研究院河南分院负责协同运营，清华大学建筑学院文旅研究中心、清华大学美术学院交互媒体艺术设计研究所负责提供研究支撑。

　　该基地是非实体的新型智库及产业创新发展推动平台，将着力开展整体性系统研究、长期性价值积累、资产性成果转化、引领性项目实践等创新服务。未来，该基地将围绕“以黄河文化、中原文化为代表的中华优秀传统文化全面复兴”的目标任务，系统性组织开展好文化阐释、文创表达、IP发展、业态创新、创意传播、产业融合等工作，全面推动河南省文旅文创融合战略的创新研究和实践探索。同时，基地还将设立“河南省文旅文创融合创新基地(洛阳)专家委员会”，邀请若干国内学术前沿与实践经验丰富的专家，组成支撑洛阳文旅文创融合战略实施智囊团，助推洛阳文旅文创产业发展不断迈上新台阶。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 学会这三招，拍夏日荷花
    学会这三招，拍夏日荷花
    学会这三招，拍夏日荷花
        近日，洛阳多处公园内荷花盛开。竞相绽放的荷花，吸引了不少市民前来观赏。那么，该如何拍出优美的夏日荷花...
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
    		•  
    新闻排行
  • 全国铁路6月20日调图 洛阳龙门站新增...
  • 洛阳持续高温天气何时休？听听专家怎么说
  • 徐衣显赴国家有关部委对接工作并在京...
  • 6月21日9点开抢！洛阳第二期餐饮住宿...
  • 满目葱郁夏意浓 绿色福利惠民生【组图】
  • 洛阳雷斯达传动：加快新品研发 深耕传...
  • 二里头夏都遗址博物馆“上新”！二十...
  • 高端！多名智能农机“国手”亮相洛阳田野
  • 洛阳市老城区与东莞市桥头镇签署友好...
  • 60多年前的档案 记录涧西商业崛起
    		•
    百姓呼声
    牡丹大道定鼎门街口建变电站合规吗？
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    精彩图片
    “超级月亮”现身！【...
    西工区：挖掘空置房资...
    洛阳双瑞特装：强研发 ...
    洛阳正大食品公司：百...
    精彩热帖

    从瀍河边走过

    西工小街掠影

    走进天子驾六博物馆

    沼泽大尾莺
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605