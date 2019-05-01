巨星陨落！国宝级豫剧大师马金凤今晨病逝

刚刚，记者从洛阳职业技术学院惊悉，该校终身教授、豫剧五大名旦之一马金凤因心力衰竭于2022年5月29日上午7点15分在青岛市病逝，享年100周岁。

马金凤资料图片

刚刚，记者从洛阳职业技术学院惊悉，该校终身教授、豫剧五大名旦之一马金凤因心力衰竭于2022年5月29日上午7点15分在青岛市病逝，享年100周岁。

马金凤，1922年11月生，中共党员，国家一级演员，豫剧“五大名旦”之一，中国戏曲“帅旦”行当的开先河者，豫剧“马派”艺术创始人，中国戏曲学院 “荣誉教授”，享受国务院特殊津贴。马金凤曾获“文化部终身艺术成就奖”、“德艺双馨艺术家”等多项殊荣，被称为国宝级豫剧大师。（洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪 通讯员 常书香）

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