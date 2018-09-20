艺术大师马金凤：“到人民中间去”

因为她的归来，“两朵牡丹”在洛阳交相辉映再传佳话。

因为她的归来，“两朵牡丹”在洛阳交相辉映再传佳话。

她还没到场，现场已人山人海，有的为看她一眼已等了两三个小时；她一到，大家激动不已，争着上前问候合影。一袭红衣现身的她，无论走到哪里，都是戏迷和群众心目中的“红人”！11日上午，原计划在剧院举行的马金凤艺术周媒体见面会，为满足更多戏迷朋友“见马老一面”的心愿，改在周王城广场举行。面向热爱她的观众们，这位98岁高龄的豫剧泰斗连连鞠躬，道出一番肺腑之言：“我是人民的演员，必须到人民中间去，到群众中间去，到观众中间去！”

“到人民中间去”，是艺术大师马金凤毕生的追求。90多年来，她扎根人民、身体力行，为群众呈现了《穆桂英挂帅》《花打朝》《花枪缘》等一批长演不衰的豫剧经典，在河洛大地拥有广泛的群众基础。作为一朵誉满中原的“洛阳牡丹”，这位老艺术家有着一颗挚爱人民的红心。一次，剧团在偃师农村演出完毕后返回城里，山路上遇到两位大娘。大娘喜欢听马金凤唱戏，听说她到偃师演出，带着干粮从家追到城里，又从城里追到村里，却没赶上。“别急，我现在就给您二位唱！”马金凤当即站在路边，迎着山风唱起了《穆桂英挂帅》，当“辕门外，三声炮，如同雷震……”的唱腔响起，“为人民而唱”的炽热情怀激荡山间，更穿透时空、深入人心。

新时代呼唤着杰出的艺术家，文艺创作拥有无比广阔的空间。与时代同行，就要坚持以人民为中心。只有走进实践深处，观照人民生活，表达人民心声，用心用情用功抒写人民、描绘人民、歌唱人民，才能搞清楚为谁创作这个根本问题，我们的创作才有价值、有意义。“到人民中间去”，正是对“坚持以人民为中心”的生动诠释，说到底，是“大众喜颜开”成就了“洛阳金凤来”。全市广大文艺工作者要以马金凤等老一辈艺术家为标杆，把为人民服务作为文艺工作者的天职，把满足人民精神文化需求作为文艺工作的出发点和落脚点，把最优秀的文艺作品奉献给人民，努力在新时代创造新成绩。

“到人民中间去”，大有可为，也必将大有作为！(陈旭照)