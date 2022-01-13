汉魏洛阳城遗址博物馆、万里茶道博物馆……洛阳计划新建多家博物馆

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳正在建设或谋划的博物馆和纪念馆有哪些？进展如何？
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近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳正在建设或谋划的博物馆和纪念馆有哪些？进展如何？
市文物局回复：洛阳正在建设或谋划汉魏洛阳城遗址博物馆、万里茶道博物馆、汝阳县博物馆、洛宁县博物馆、丝绸之路博物馆、安菩纪念馆、伏牛山中医药博物馆、涧西工业遗产博物馆等。
汉魏洛阳城遗址博物馆计划2022年下半年开工建设，汝阳县博物馆计划2022年底建成开放，其他博物馆、纪念馆建设都在积极推进中。
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